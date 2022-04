Última hora: Combustíveis vão baixar 20 cêntimos por litro segunda-feira

Como temos assistido, a cada semana há novos cenários no que diz respeito ao preço dos combustíveis.

O primeiro-ministro anunciou que na segunda-feira acontecerá uma nova descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) que permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, reduzindo 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do gasóleo.

Combustíveis: Se tiver necessidade de abastecer o seu veículo, espere por segunda-feira

Na sua intervenção, na Assembleia da República, o líder do executivo defendeu que, “perante um cenário de inflação - ainda que temporário -, o Governo agiu de forma rápida e identificou respostas para fazer face a esta crise, com medidas económicas robustas e eficazes”.

Essas medidas, de acordo com o primeiro-ministro, vão “ajudar a conter os preços da energia e a mitigar o choque inflacionista, apoiar as famílias e as empresas e acelerar a transição energética, protegendo a coesão social e o crescimento económico”.

Posso por isso anunciar que, já na próxima segunda-feira, a nova descida do ISP, permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, o que permitirá reduzir 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do aumento do preço do gasóleo sofrido pelos consumidores desde outubro

Entre descidas de impostos e subvenções, de acordo com António Costa, a proposta de Orçamento “prevê mais de 1300 milhões de euros de apoio às empresas e às famílias”.

“É, portanto, um orçamento concreto, virado para o país real; um orçamento que nos permite prosseguir o rumo que traçámos, ajustando-se à nova conjuntura, sem nos desviar dos grandes desígnios nacionais”, sustentou.

Se tiver necessidade de abastecer o seu veículo, espere por segunda-feira, pois vai ser uma boa descida nos preços dos combustíveis. Descida será de mais cerca de 17 cêntimos por litro, que se somam à redução anterior do imposto. Contas feitas, o impacto será uma redução dos preços de venda das gasolinas e gasóleos superior a 20 cêntimos.