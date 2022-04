A Bosch está novamente a promover um grande evento de recrutamento que vai colocar os candidatos a testar as tecnologias que estão a ser desenvolvidas pela empresa atualmente, participar em entrevistas e ficar a conhecer os objetivos e desafios de cada projeto.

O Recruitment Day acontece nos dias 29 e 30 de abril, em Braga.

Atualmente, a Bosch tem 250 vagas no seu centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D), que pretende preencher até ao final deste ano, e que se direcionam maioritariamente à contratação de perfis especializados nas áreas de IT/Software Engineering.

Os perfis que a empresa procura estão focados na aplicação de metodologias como o Deep Learning, Machine Learning, Computer Vision, Embedded Software e Software Architecture, entre outras.

De referir que, a partir de Braga, a Bosch tem vindo a marcar o caminho da mobilidade do futuro com o desenvolvimento de tecnologias de impacto mundial. Profissionais altamente qualificados trabalham na condução autónoma, desenvolvendo soluções inovadoras que constroem não só a consciência do veículo, como a forma com que este perceciona o ambiente que o rodeia, através de sensores interligados que comunicam com tudo o que está à sua volta. Deste trabalho destacam-se grandes projetos de inovação, como a Comunicação V2X, sistemas LiDAR, Cockpit Inteligente, Occupant Emotional Monitoring, In-vehicle Sensors, Automotive Precise Positioning e road condition sensor.

Recruitment Day: uma experiência de recrutamento inovadora

O Recruitment Day é um evento promovido pela Bosch para acelerar o processo de contratação dos candidatos, numa experiência diferenciadora.

A Bosch vai proporcionar a cada um dos candidatos a possibilidade de testarem as tecnologias state of the art que estão a ser desenvolvidas pelas equipas da Bosch em Braga, participar em entrevistas e ficar a conhecer os objetivos e desafios de cada projeto.

Que tecnologias vão estar disponíveis para teste?

Segundo indica a empresa, os candidatos poderão ter acesso aos sistemas LiDAR e sensores de condição de piso para a capacidade de perceção a 360º; sensor Automotive Precise Positioning para a capacidade de localização; sensores para a monitorização de condutor e passageiros no interior do veículo autónomo; sistemas de comunicações entre veículos e infraestruturas, entre outros.

Existirão atividades como Escape Room, um jogo presencial que mistura aventura e raciocínio cujo objetivo é encontrar uma forma de escapar de um lugar, através de pistas, chaves e enigmas; You Pitch, trata-se de um elevator pitch para cada candidato se apresentar; Codilithon, um hackathon no software Codility; e ainda #DriveLikeABosch, para "meter as mãos na massa".

Procuramos perfis altamente especializados e sobretudo candidatos que tenham vontade de vir trabalhar para dar resposta àquelas que são as capacidades exigidas para o futuro da mobilidade. A Bosch em Portugal está a dar um grande contributo para a condução autónoma do futuro a nível global e esse deve ser um desafio entusiasmante para quem se juntar a estas equipas.

|Glória Araújo-Wörmann, Diretora de Recursos Humanos da Bosch Car Multimedia Portugal

O Recruitment Day irá acontecer em Braga nos dias 29 e 30 de abril, sendo que os candidatos selecionados, com o perfil procurado, poderão receber logo uma proposta de trabalho.

Garanta aqui a sua inscrição.