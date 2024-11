ENGWE entra na Black Friday 2024 com preços imbatíveis e muitas ofertas

A maior promoção do ano da ENGWE é nesta Black Friday! Até ao próximo dia 2 de dezembro, poderá usufruir de descontos incríveis – até 800 € de desconto – e a oportunidade de ganhar de volta a totalidade de uma compra.

Temos tido a oportunidade de testar alguns dos mais recentes modelos de E-bikes ENGWE, e a verdade é que temos ficado com muito boa impressão. Em geral, os materiais apresentam boa robustez, bons acabamentos e cuidado no pormenor. A qualidade de construção é também notória e o desempenho também é cumprido de acordo com as especificações.

Já analisámos a ENGWE Engine Pro 2.0 apropriada para piso off-road e a zonas com neve, e também a ENGWE P20, mais adequada para utilização urbana.

Atualmente temos em testes a E-bike ENGWE LE20, que também destacamos neste artigo. É um estilo com propósito diferente, mas que se está a revelar também muito interessante. Será uma análise a publicar em breve.

Promoções de Black Friday de E-bikes de pneus largos ENGWE

A cada semana, dois sorteios vão premiar 8 clientes com a possibilidade de obter a sua encomenda gratuitamente, sem limite de valor.

Este ano, a ENGWE expandiu a sua gama com base no feedback dos clientes, apresentando novos modelos como a P20 e a P275 Pro, ideais para deslocações urbanas, e a muito elogiada LE20, uma bicicleta de carga (Cargo E-bike), perfeita para transportar crianças, compras e equipamento. O foco da ENGWE na inovação e na mobilidade ecológica está evidenciada nesta campanha de Black Friday, oferecendo uma oportunidade de optar por transportes sustentáveis aos melhores preços.

Modelos em destaque

ENGWE LE20 Cargo E-bike – 250 € de Desconto

Desenhada para famílias e tarefas diárias, a LE20 oferece uma autonomia de 350 km, motor de 250W, 100 Nm de torque e capacidades de carregamento rápido. É ideal para transportar crianças, compras ou equipamento ao ar livre.

P275 Pro Commuter E-Bike – 800 € de Desconto

A P275 Pro redefine a mobilidade urbana com uma autonomia de 260 km, 65 Nm de torque, motor de 250W Bafang no meio da bicicleta e uma correia de carbono Gates livre de manutenção. Com 800 € de desconto, é a escolha ideal para quem procura desempenho e conforto nas deslocações diárias.

ENGWE E26 All-Terrain E-Bike – 200 € de Desconto

Este modelo combina estilo e potência com uma palete de cores arrojada, um quadro maior e um desempenho superior. Oferece uma autonomia de 140 km, 70 Nm de torque, travões hidráulicos e pneus largos de 26 polegadas com duplo amortecimento. Está disponível por 1349 € nesta Black Friday.

M20 Moped-Bike E-Bike – 300 € de Desconto

Inspirada no design de motocicletas, a M20 oferece um motor de pico de 1000W, autonomia de 240 km, dupla bateria e duplo amortecimento, tornando-se uma excelente opção para os amantes de aventuras. Está disponível por 1199 € nesta Black Friday.

Aproveite os melhores preços do ano da ENGWE nesta Black Friday e entre na corrida para ganhar o valor da sua encomenda de volta! Visite o site oficial da ENGWE para mais detalhes e não perca estas promoções imbatíveis!