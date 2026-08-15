Digi cresce em Portugal e já tem mais de meio milhão de clientes móveis

A Digi continua a ganhar terreno no mercado português. Os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026 mostram um crescimento significativo do número de clientes, sobretudo nos serviços móveis e de Internet fixa.

Entre abril e junho, a Digi registou 18,7 milhões de euros de receitas em Portugal, mais 8,2% do que os 17,3 milhões de euros obtidos no mesmo período de 2025. No primeiro semestre, as receitas no mercado português chegaram aos 37 milhões de euros, contra 35 milhões no mesmo período do ano passado.

Digi reforça presença no mercado português

Os números relativos ao número de serviços contratados mostram uma evolução ainda mais expressiva.

No final de junho, a Digi contabilizava 545 mil RGUs móveis em Portugal, contra 420 mil no mesmo período de 2025. Isto representa um crescimento de 29,8% num ano.

Também o serviço de Internet fixa registou uma forte subida. O número de RGUs passou de 144 mil para 186 mil, um crescimento de 29,2%.

Na televisão paga, a operadora passou de 127 mil para 147 mil clientes, correspondendo a um aumento de 15,7%. Já a telefonia fixa evoluiu em sentido contrário, com o número de RGUs a cair de 98 mil para 82 mil, menos 16,3%.

O relatório indica ainda que a Digi continua a desenvolver a sua própria infraestrutura em Portugal. A empresa disponibiliza serviços através das suas redes FTTH e HFC e mantém alguns clientes NOWO ainda não migrados para a plataforma Digi.

Custos também estão a diminuir

Apesar do crescimento do negócio, há outro indicador relevante nos resultados: os custos operacionais da Digi em Portugal diminuíram.

No segundo trimestre de 2026, as despesas operacionais associadas a Portugal foram de 26,1 milhões de euros, contra 32,4 milhões no mesmo trimestre de 2025. Trata-se de uma redução de 19,4%. No conjunto dos primeiros seis meses do ano, os custos passaram de 58,8 para 52,4 milhões de euros.

Esta evolução surge numa altura em que a operadora continua a aumentar o número de clientes e a expandir a sua presença no mercado português.

Crescimento não acontece apenas em Portugal

Os resultados mostram que Portugal faz parte de uma estratégia de expansão mais abrangente da Digi. No segundo trimestre, o grupo registou 608,1 milhões de euros de receitas, mais 11,1% do que no mesmo período de 2025.

A Espanha apresentou um crescimento de 14,9%, enquanto a Roménia, principal mercado da empresa, cresceu 8,6%.

A nível global, a Digi terminou junho com 33,873 milhões de RGUs, mais 13,7% do que os 29,788 milhões registados um ano antes.

Os resultados mostram, assim, que a Digi continua a conquistar clientes em Portugal, com destaque para o serviço móvel e para a Internet fixa. A evolução dos números poderá reforçar ainda mais a pressão competitiva sobre os restantes operadores do mercado português.

Nota: os resultados financeiros apresentados pela Digi são referentes ao período terminado em 30 de junho de 2026 e o relatório foi emitido a 14 de agosto de 2026. As demonstrações financeiras são não auditadas.