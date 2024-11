Dica: trocou o X pela Bluesky? Veja como manter os seus “amigos”

O agora dono do ex-Twitter parece estar a empurrar os utilizadores para outras redes sociais. Quem está a ganhar com este êxodo global é a nova Bluesky, que não tem parado de crescer. Se é daqueles que quer, também, abandonar o X, ou até já abandonou, saiba que pode transferir os seus seguidores, mantendo os seus "amigos". Mostramos-lhe como!

Lançada em 2021, a Bluesky não conseguiu, na altura, conquistar os utilizadores, que preferiram manter-se nas redes sociais que conheciam e eram já amplamente alimentadas.

De facto, o X, que com algumas alterações sucedeu ao Twitter, era um espaço de debate, partilha de notícias e opiniões, e de socialização. Basicamente, fazia jus ao conceito de microblogging.

Entretanto, pelas posições de Elon Musk e pela abordagem que tem adotado relativamente ao funcionamento do agora X, os utilizadores estão a migrar para outras plataformas, nomeadamente a Bluesky, que parece, agora, estar à altura.

Ainda assim, pelos anos que o X carrega, é natural que os utilizadores tenham reunido, por lá, uma legião de seguidores ou de contas seguidas, com um feed já construído com aquilo que querem ver ou ler.

Por esse motivo, percebemos que poderia ser interessante conseguir transferir esses "amigos" para a Bluesky. E é possível!

Como transferir os seus seguidores do X para a Bluesky?

Uma vez que milhões de pessoas estão a passar pelo mesmo processo, o programador Kawamata Ryo decidiu criar uma extensão que permite encontrar os seguidores do X na rede social do momento. Chama-se Sky Follower Bridge e está disponível na Chrome Web Store gratuitamente.

Para configurar o Sky Follower Bridge, precisa de utilizar o navegador Chrome ou outro navegador baseado no Chromium que suporte extensões do Chrome.

Descarregue aqui

Primeiro, descarregue o Sky Follower Bridge e adicione a extensão.

Com a extensão instalada, crie uma palavra-passe de aplicação. Esta é uma forma mais segura de lidar com extensões de terceiros, como a Sky Follower Bridge, e protege-o de ter de partilhar a palavra-passe da sua conta Bluesky com a extensão.

Para criar a palavra-passe de aplicação, abra a Bluesky, aceda a Settings (Definições) > Privacy and Security (Privacidade e Segurança) > App Passwords (Palavras-passe de aplicação).

Aí, clique em Add App Password (Adicionar palavra-passe de aplicação) dê um nome à sua password - por questões de facilidade, pode dar-lhe o nome da extensão - e copie a palavra-passe gerada.

Com a password criada, abra o X, inicie sessão na sua conta e aceda ao seu perfil. Clique em Seguindo, de modo a ver a lista de pessoas que segue.

Com a lista aberta, clique no ícone da extensão Sky Follower Bridge, inicie sessão com a password que acabou de criar e clique em Find Bluesky Users.

De imediato, a extensão começará a analisar a sua lista e as contas com nomes de utilizador correspondentes aparecerão, permitindo-lhe seguir a conta na Bluesky.

Caso não encontre um ou outro utilizador que faz mesmo questão de seguir na Bluesky, a extensão permite-lhe procurar especificamente. Caso não encontre, mesmo assim, é possível que a pessoa tenha utilizado um nome de utilizador diferente ou nem tenha uma conta na Bluesky.

Se um utilizador não tiver uma conta na rede social ou tiver usado um nome diferente, a extensão não será útil...

De ressalvar, também, que mesmo um nome de utilizador idêntico pode não ser da mesma pessoa em ambas as plataformas.