Dormir com plantas no quarto é prejudicial para a saúde? A ciência desmistifica

Ter plantas dentro de casa tornou-se uma tendência popular. Da cozinha à casa de banho e até mesmo ao quarto, as plantas podem ser encontradas em quase todos os cantos das casas modernas. No entanto, há uma crença que persiste: ter plantas no quarto é prejudicial porque supostamente "roubam" oxigénio à noite. Será que esta afirmação é verdadeira?

É preciso separar os factos da ficção

A ideia de que as plantas no quarto podem privar-nos de oxigénio tem sido amplamente divulgada, mas é em grande parte um mito. Embora seja verdade que as plantas absorvem oxigénio durante a noite, isso ocorre a um nível extremamente baixo.

Durante o dia, as plantas realizam a fotossíntese, um processo em que utilizam a luz solar para converter o dióxido de carbono e a água em glucose e oxigénio. Isto significa que libertam oxigénio, o que é benéfico para o ambiente à sua volta.

Á noite, a fotossíntese para devido à ausência de luz. As plantas, como todos os organismos vivos, continuam a respirar, consumindo pequenas quantidades de oxigénio e libertando dióxido de carbono.

O oxigénio que as plantas utilizam durante a noite é insignificante em comparação com o volume total de ar numa divisão. De facto, um animal de estimação, um parceiro ou mesmo um colega de quarto consomem muito mais oxigénio do que qualquer planta. Por isso, o receio de que as plantas possam ter um impacto significativo nos níveis de oxigénio de um quarto é infundado.

Os benefícios das plantas no quarto

Longe de ser prejudicial, ter plantas no quarto pode, de facto, ser benéfico. A ciência demonstrou que as plantas podem melhorar o bem-estar físico e mental.

Um estudo da NASA realizado em 1989 revelou que as plantas podem reduzir certas toxinas transportadas pelo ar. No entanto, para conseguir este efeito de uma forma significativa seria necessário um grande número de plantas, o que torna impraticável para a maioria dos quartos.

Uma revisão de 2022 concluiu que a presença de plantas pode ter um efeito calmante, promovendo o relaxamento e potencialmente ajudando a dormir melhor. Isto alinha-se com evidências mais amplas que mostram que a exposição a vegetação, mesmo dentro de casa, pode reduzir o stress e melhorar o humor.

Se tem hesitado em colocar plantas no seu quarto, fique descansado - não representam qualquer ameaça para a sua saúde. Em vez disso, podem oferecer benefícios, desde melhorar o relaxamento mental até melhorar o ambiente do quarto.

