Durante a pandemia, Jeff Bezos ganhou dinheiro suficiente para vacinar o mundo inteiro

A pandemia trouxe muito mais do que o vírus da COVID-19. Trouxe também mais união entre algumas pessoas, mas também afastou muitas outras. Por outro lado, parece que os ricos também se tornaram mais ricos, enquanto que em muitos casos a pobreza agravou-se profundamente.

Segundo um recente relatório agora divulgado, Jezz Bezos, fundador e ex-presidente da gigante Amazon, terá conseguido acumular durante a pandemia dinheiro suficiente para vacinar o mundo inteiro!

Recentemente a Oxfam (Confederação de Organizações sem Fins Lucrativos que se foca na luta contra a pobreza do mundo) divulgou um novo relatório intitulado "A Pandemia da Desigualdade".

Segundo as informações do documento, entre 19 de março de 2020 e 31 de novembro de 2021, o património líquido dos 10 bilionários mais ricos do mundo mais do que duplicou, chegando a aumentar mais de 119% e a ultrapassar o valor agregado de 1,5 mil milhões de dólares. A lista com os 10 nomes baseia-se na Forbes e conta com Elon Musk no 1.º lugar, Jezz Bezos no 2.º lugar e Bernard Arnault na 3.ª posição.

O relatório afirma que a acumulação de riqueza alcançou o impressionante valor de 15.000 dólares por segundo, ou 1,3 mil milhões de dólares por dia, entre esse período de 2020 a 2021. Já a outra face da moeda mostra que, nessa mesma altura, estima-se que mais de 163 milhões de pessoas tenham atingido um limite de pobreza, com cerca de 5,50 dólares por dia (dados do Banco Mundial), devido à emergência sanitária provocada pela pandemia.

Pandemia: Bezos acumulou dinheiro suficiente para vacinar todo o mundo

De acordo com as informações do documento, apenas nos primeiros 21 meses da pandemia, Jeff Bezos conseguiu acumular mais de 81,5 mil milhões de dólares na sua fortuna. A Oxfam adianta ainda que este valor é o suficiente para se conseguir vacinar o mundo inteiro, com as duas doses e mais os reforços. Esta conclusão tem por base o custo de produção estimado pelos investigadores do Colégio Imperial Londrino de cada dose da vacina Pfizer.

Um dos principais motivos do incremento da riqueza de Bezos está relacionada com o aumento significativo das compras online durante o período pandémico, onde a Amazon foi uma das principais plataformas escolhidas pelos consumidores.

Por fim, a Oxfam estima que a riqueza de algumas pessoas continue a aumentar e que apenas uma pequena parte desses valores se destine a ajudar os países mais desfavorecidos, sobretudo no que respeita à entrega de vacinas contra a COVID-19.

