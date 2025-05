Donald Trump concorda em adiar taxas de 50% sobre os produtos da UE

A disparar taxas quase desde que tomou posse, Donald Trump concordou em adiar a aplicação de uma tarifa de 50% sobre as importações da União Europeia (UE). Esta estava inicialmente prevista para ser aplicada a partir do dia 1 de junho.

No domingo, o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que concordou em adiar a aplicação de uma taxa de 50% sobre as importações da UE até 9 de julho.

Recorde-se que, na semana passada, informámos que Trump tinha declarado, através de uma publicação na Truth Social, uma tarifa iminente, por via da qual agitou os mercados.

[Von der Leyen] disse que quer começar a negociar seriamente. 9 de julho seria o dia, foi a data que ela pediu. Podemos mudar de 1 de junho para 9 de julho? Concordei com isso.

Partilhou Donald Trump com os jornalistas, no Aeroporto Municipal de Morristown, em Nova Jersey, acrescentando que "ela disse que vamos reunir rapidamente e ver se conseguimos chegar a uma solução".

Apesar de ter concordado com o adiamento da taxa, Trump disse, na sexta-feira, que "não estava à procura de um acordo" com a UE e que a taxa de 50% entraria em vigor a 1 de junho.

A ser aplicada, esta taxa seguir-se-ia à imposição de outra, recíproca, de 20% - que foi, também, adiada recentemente.

Minutos depois de falar com os jornalistas, Trump publicou na Truth Social que "as conversações vão começar rapidamente".

No início do dia de ontem, Ursula von der Leyen tinha publicado no X que tinha tido uma "boa conversa" com Trump:

A UE e os [Estados Unidos] partilham as relações comerciais mais importantes e próximas do mundo. A Europa está pronta para avançar com as conversações de forma rápida e decisiva.

Escreveu Ursula, explicando que "para chegarmos a um bom acordo, precisamos de tempo até 9 de julho".