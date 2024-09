Debate entre Kamala Harris e Donald Trump seguido em… todo o mundo

A eleição do presidente dos Estados Unidos da América tem sempre um impacto global. A política que sai da Casa Branca tem reflexos na economia mundial e no equilíbrio geopolítico. Por isso, o debate de hoje entre Kamala Harris e Donald Trump será seguido com interesse um pouco por todo o mundo. Veja online e não perca nada.

O debate entre Kamala Harris e Donald Trump será um evento de grande relevância política nos Estados Unidos e no cenário internacional. A verdade é que o desfecho das eleições norte-americanas têm impacto no resto no mundo.

Para ver este debate, que tem início às 2 horas da madrugada desta quarta-feira (hora de Portugal continental) o melhor é seguir via YouTube (da cadeia norte-americana ABC News) para garantir que não perde pitada.

Em causa estão duas figuras com abordagens distintas e visões contrastantes em várias áreas-chave. E isso tem claras consequências no que diz respeito à geopolítica mundial e, claro está, ao equilíbrio da economia global.

Se Kamala Harris defende o mercado livre, Trump já anunciou a intenção de adotar medidas protecionistas caso seja eleito, para além das já célebres tarifas sobre produtos estrangeiros.

Por isso, há muitos assuntos que poderão estar em destaque neste debate e que serão centrais para a política e o futuro do país.

Conheça alguns dos tópicos mais prováveis a serem discutidos.

Economia: A economia sempre foi um dos principais temas de debate nos Estados Unidos. Kamala Harris, como membro da administração Biden, vai enfatizar as medidas de recuperação económica pós-pandemia, como os pacotes de estímulo, o apoio a pequenas e médias empresas, e a redução da taxa de desemprego. Já Donald Trump vai de certeza argumentar que a inflação aumentou significativamente e que as políticas económicas da administração Biden-Harris não são sustentáveis a longo prazo. Trump vai ainda promover a narrativa de que, durante o seu mandato, a economia americana estava num caminho de crescimento robusto, antes da pandemia. Imigração: A imigração é um tema sempre delicado no país e será, sem dúvida, um ponto central neste debate. Kamala Harris defende uma abordagem mais humanitária, com foco na reforma do sistema de imigração, protegendo os Dreamers (jovens imigrantes trazidos para o país em tenra idade) e reforçando os processos de asilo. Donald Trump, por outro lado, quer um controlo rígido das fronteiras, destacando a construção do muro na fronteira com o México como uma das suas maiores realizações. Defende ainda a deportação em massa de qualquer coisa como 11 milhões de imigrantes. Segurança: A segurança nacional e a lei e ordem são temas que não podem faltar num debate presidencial nos EUA. Kamala Harris vai destacar o trabalho da administração Biden em áreas como o combate ao terrorismo, a segurança cibernética e a reforma do sistema policial. Trump, por outro lado, insiste numa abordagem de "lei e ordem", criticando qualquer tentativa de retirar fundos à polícia ou de ser demasiado brando com o crime. E não vai deixar de repisar o argumento (já desmentido pelos factos) de que as cidades lideradas por democratas têm enfrentado um aumento no crime e violência devido a políticas mais permissivas. Mudanças climáticas e energia: A crise climática é um tema urgente para muitos eleitores, especialmente os mais jovens. Kamala Harris pertence a uma administração com trabalho feito em relação à sustentabilidade e à transição para energias limpas. Trump, por seu lado, defende uma política de "energia primeiro", priorizando os combustíveis fósseis e o crescimento económico sobre as restrições ambientais. E mais uma vez vai atacar o Acordo de Paris, do qual se retirou quando era presidente, por o considerar prejudicial para a economia americana. Relações internacionais: No campo das relações internacionais, as diferenças são igualmente claras e ninguém duvide de que Vladimir Putin vai ser o ausente mais falado neste debate. Harris defende uma política externa mais multilateral, com ênfase em fortalecer as alianças tradicionais dos EUA, como a NATO, e em restaurar a posição do país como líder global. Trump vai de certeza insistir no argumento de que a administração Biden é fraca em questões como a China, o Irão ou o Afeganistão. É a sua política de "América Primeiro".

O debate entre Kamala Harris e Donald Trump é um embate entre duas visões muito diferentes da América e do seu futuro. Harris partilha a visão de um país focado no progresso social, ambiental e económico. Trump insiste numa abordagem mais conservadora e centrada nos interesses dos americanos antes de considerações globais.

Independentemente do resultado, será um debate crucial para o futuro da política americana e as suas implicações no mundo.