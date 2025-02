Presidente do México ameaça processar a Google por causa do “Golfo da América”

O Google Maps apresenta diferentes designações para o Golfo do México dependendo do país a partir do qual se acede à aplicação. No México, mantém-se a denominação tradicional, mas nos Estados Unidos surge como "Golfo da América". Claudia Sheinbaum, presidente do México, parece não ter gostado deste novo conceito, e está a ameaçar processar a gigante tecnológica.

Sheinbaum enfrenta a Google

Claudia Sheinbaum afirmou esta quinta-feira, numa sessão de perguntas e respostas, que o seu governo está em conflito com a Google e que poderá tomar medidas legais contra a empresa caso esta não reverta as mudanças efetuadas após o decreto de Donald Trump.

A controvérsia intensificou-se a 9 de Fevereiro, quando o novo presidente dos Estados Unidos assinou um decreto que determina a "redefinição como 'Golfo da América' da área da plataforma continental dos EUA". Pouco depois, tanto o Google Maps como o Apple Maps atualizaram os seus mapas para os utilizadores de certas regiões.

Dias antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do México enviou uma carta à Google a solicitar que a mudança não fosse implementada, mas a resposta da empresa não foi satisfatória.

Eles já responderam à carta, e nós já voltámos a responder. Se for necessário, avançaremos com uma ação judicial.

Declarou Sheinbaum, acrescentando que a empresa "não tem razão".

Nem sequer o presidente Trump está a propor que todo o Golfo do México seja renomeado como Golfo da América, mas apenas a parte correspondente à plataforma continental dos EUA.

Esclareceu a presidente mexicana. Nas comunicações com a Google, explicou, o ministro dos Negócios Estrangeiros incluiu tanto o decreto de Trump como referências às normas internacionais.

Sheinbaum sublinhou ainda que, embora a Google seja uma empresa privada e possa estabelecer acordos com diferentes países, o seu serviço tem um impacto global significativo, tornando-se uma referência internacional.

Resta agora saber se a empresa liderada por Sundar Pichai irá reconsiderar a sua posição e aceder às exigências do governo mexicano.

Importa referir que, apesar de o decreto especificar que a alteração do nome se aplica apenas à plataforma continental dos EUA, a Casa Branca celebrou, no X, a sua aparição no Apple Maps sem esclarecer essa distinção.

Além disso, o discurso de Trump apresentou a medida como uma grande conquista.

