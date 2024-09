IA na Black Friday: Guia Grátis da E-goi Reúne Especialistas e Dicas Exclusivas

"Black FrAIday" - Guia Prático é o novo material gratuito disponibilizado pela E-goi, plataforma de automação de marketing. O conteúdo reúne dicas de especialistas de diversas áreas para a Black Friday, com um foco especial em como utilizar a inteligência artificial para otimizar as estratégias.

Neste material, o nome inovador resulta de uma combinação entre a palavra Black Friday e Inteligência Artificial (AI), evidenciando a proposta do guia, que é fornecer boas práticas de Inteligência Artificial nas estratégias de marketing e, assim, auxiliar na criação de campanhas eficientes para a Black Friday, explica o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana.

O lançamento é especialmente oportuno tendo em conta as tendências atuais. Um estudo recente da Gartner prevê que até 2026, 80% dos negócios estarão a utilizar AI regularmente nas suas operações de marketing.

De acordo com Caruana, "a ideia de reunir diferentes especialistas surgiu para trazer mais diversidade ao conteúdo, mostrando como profissionais de diversas áreas estão a utilizar a AI para otimização do trabalho".

Além dos especialistas da E-goi, o guia também conta com a participação de Lívia Faustino, Marketing Leader da Agência e-Plus, Marco Gouveia, Consultor de Marketing Digital, Thiago Falanga, Performance Marketing Manager da Corebiz e Vanessa Zimmermann, General Manager EMEA & APAC da Corebiz.

Adicionalmente ao conteúdo teórico aprofundado, o guia oferece dicas práticas, checklists detalhados e desafios interativos. Os recursos foram desenvolvidos para ajudar empresas de todos os tamanhos a criar estratégias de sucesso para a data comercial mais importante do ano.

O guia "Black FrAIday" está disponível gratuitamente no site da E-goi e oferece uma oportunidade única para as empresas se prepararem para a Black Friday com estratégias baseadas em AI. Este lançamento reafirma o compromisso da E-goi em fornecer recursos valiosos e inovadores para o sucesso dos negócios.

Para aceder ao material, faça o download gratuito aqui: Black FrAIday - Guia Prático.