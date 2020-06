Durante a pandemia, muitas foram as fake news e burlas que circularam pela rede WhatsApp. Esta é uma plataforma de mensagens que facilita a partilha de informação, links e afins na mira dos criminosos. Desta vez, e depois de termos assistido a várias campanhas fraudulentas a envolver, por exemplo, a EDP, a campanha visa a Liga Portuguesa de Futebol.

Em palco está um sorteio de várias bolas oficiais da Liga, ganhas após a resposta a um curto questionário sobre o futebol nacional. Ao que parece, não é um sorteio oficial e, por isso, muito cuidado!

Cuidado com o phishing agora no WhatsApp

A mensagem chega-nos pelo WhatsApp e contém um link que nos redireciona para o suposto concurso. Em jogo estão 1000 bolas oficiais da Liga Portugal e, para a ganhar, basta responder a 3 simples perguntas sobre o futebol português.

Ao aceder ao link somos redirecionados para a página oficial do sorteio. Na barra inferior é dada, “em tempo real”, a atualização de bolas disponíveis, que se vai alterando de forma pouco confiável. Dando início ao questionário, é perguntado qual o líder de golos da temporada 19/20, qual a equipa no topo da temporada atual e qual a marca da bola oficial da Liga.

Depois de verificadas as repostas, tomamos conhecimento de que estamos habilitados ao prémio. Contudo, é-nos solicitado que partilhemos o sorteio com 15 contactos ou grupos no WhatsApp.

Após a partilha com os nossos contactos, temos de preencher um formulário, onde nos são pedidos alguns requisitos, como a morada e o número de telemóvel. Depois, temos de esperar 5 dias para receber a bola oficial da Liga Portuguesa de Futebol.

Liga Portuguesa de Futebol desmente haver qualquer passatempo

De acordo com um comunicado oficial da Liga Portugal, emitido no dia de ontem [23],

A Liga Portugal informa que não organizou e é alheia a um concurso que oferece bolas oficiais, após a resposta a uma espécie de quizz. Segundo os e-mails que têm sido enviados, bem como mensagens pela rede WhatsApp, o consumidor apenas terá que responder às questões com dados pessoais de um endereço igual ou semelhante a https://ganagratis.ru/liga/#. Este é um passatempo que nada tem a ver com a Liga Portugal e que pode tratar-se de fraude, pelo que aconselhamos a todos os adeptos de Futebol que não cedam qualquer tipo de dados pessoais.

No Android, é logo solicitado a instalação ou ativação do sistema antivírus. Assim, uma vez que não se trata de um sorteio oficial e são solicitados dados pessoais, o melhor e mais seguro é não participar.