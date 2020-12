COVID-19: Quer tomar a vacina? Vai ter de responder à SMS

Esteja atento às SMS! De acordo com as informações mais recentes, a vacinação na União Europeia (onde se inclui Portugal) começará já a 27 de dezembro. Nesta primeira fase Portugal vai receber um número muito limitado de doses (apenas 9.750) e, como sabemos, a vacina não é obrigatória no nosso país.

Se quiser tomar a vacina, vai ter de responder à SMS que vai ser enviada por estes dias.

Caso responda NÃO à SMS o utente não será convocado

A “convocatória” da 2ª e 3º fase para a vacina da COVID-19 será enviada por SMS. Os utentes terão de manifestar vontade de serem imunizados, caso contrário não serão contemplados.

De acordo com o JN, “se a resposta for NÃO ou não houver resposta, o utente não é convocado e é enviado para tratamento manual no seu centro de saúde. Caso a resposta seja SIM, recebe novo SMS a agendar data, hora e local da vacina e, caso a resposta ao agendamento seja negativa, será enviado para o centro de saúde para agendar nova data”.

Sabe-se também que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde vão fornecer aos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) a listagem de utentes a vacinar por fase e unidade de saúde, uma listagem que tem por base os critérios da Direção-Geral de Saúde, recorrendo ao cruzamento de dados dos sistemas dos Cuidados Saúde Primários, trace COVID-19 e de outros.

Segundo o calendário provisório de entrega de vacinas da Pfizer para o nosso país, em dezembro serão entregues 9.750 doses, em janeiro 303.225, em fevereiro 429.000 e em março 487.500.

Segundo o plano de vacinação, será feita a monitorização da efetividade e da segurança da vacina, com o seguimento de “vacinados e não vacinados” e também de “acontecimentos adversos”. O plano prevê também ainda a formação aos profissionais, com a realização de webinars, com conteúdos para sensibilização e formação sobre o plano de vacinação.