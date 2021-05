Coliseu de Roma vai ver o piso da sua arena remodelado

O Coliseu é um dos pontos icónicos da cidade de Roma e é considerado pela UNESCO como Património da Humanidade. Sendo uma obra de pé há mais de 2.000 anos, o Ministério da Cultura decidiu torna-lo mais atrativo aos visitantes.

Assim sendo, a sua remodelação está prevista para o ano de 2023 e contará com um piso inovador.

Ícone romano vai ser modernizado

Os Romanos deixaram-nos uma vasta herança: desde estradas, ferramentas, aquedutos, canalizações, até monumentos que são verdadeiros espelhos da sua magnificência. Remetendo a sua existência a 2.000 anos atrás e podendo ainda hoje reconhecer as suas obras, estas passaram, certamente, pelo desafio do tempo.

Uma das mais reconhecidas heranças é o Coliseu ou, como foi chamado aquando a sua estreia, Anfiteatro Flamengo.

Embora o Coliseu de Roma se tenha aguentado firmemente, na sua maioria, do pavimento não se pode dizer o mesmo. Afinal, os mais de 50.000 lugares foram desvanecendo com o tempo, deixando as salas do andar de baixo completamente expostas.

Na tentativa de recuperar a índole do Coliseu, o ministério da Cultura italiano anunciou que está no processo de contratação de uma empresa de engenharia, a Milan Ingegneria, para levar a cabo um projeto de remodelação. Aquela que planeia concluir o projeto até 2023.

Projeto ambicioso que devolverá eventos ao Coliseu

O projeto a ser desenvolvido envolve a inclusão de uma plataforma de madeira que cobrirá todo o piso principal da arena. Além disso, e de forma inovadora, os engenheiros colocarão essa plataforma sob a forma de placas móveis que podem rodar, permitindo ventilação e luz às salas subterrâneas.

Num comunicado, o Ministério da Cultura explicou que serão adotadas “técnicas inovadoras, materiais adequados e metodologias de análise apuradas”. Dessa forma, será garantida “segurança, funcionalidade e economia da construção”. Embora o grande objetivo seja restaurar o monumento, o projeto reforçará a proteção e conservação das estruturas.

É um projeto ambicioso que vai ajudar a preservar e proteger o monumento e a melhorar a sua usabilidade.

Disse Dario Franceschini, ministro da cultura.

Afinal, depois de concluída a remodelação, o Coliseu poderá vir a receber eventos culturais e outros semelhantes.

