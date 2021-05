Apple lança iOS e iPadOS 14.5.1 com correções de problemas de segurança

A Apple lançou hoje o iOS e o iPadOS 14.5.1. Estas são pequenas atualizações de segurança que vêm apenas uma semana após o lançamento da atualização do iOS 14.5. Há também uma atualização complementar watchOS 7.4.1 para Apple Watch e uma atualização iOS 12.5.3 para dispositivos iPhone e iPad mais antigos que não suportam as versões mais recentes do sistema operativo da Apple.

Se tem estes dispositivos à mão, é importante que os atualize.

Apple lança importante correção de segurança no iOS

A Apple lançou há uma semana o iOS 14.5 com muitas novidades para o iPhone, assim como as novas versões para os restantes dispositivos. Hoje, a empresa de Cupertino traz novamente uma atualização, pequena, é certo, para correções de segurança.

Assim, esta atualização resolve um problema na transparência no seguimento por aplicações que pode fazer com que alguns utilizadores que desativaram a opção Permitir pedidos de seguimento das aplicações, nas Definições, não recebam pedidos das aplicações após reativarem a opção.

Esta atualização também fornece atualizações de segurança importantes e é recomendada a todos os utilizadores.

As notas de segurança deste lançamento indicam que este aborda um problema de corrupção de memória e um problema maior no WebKit. Estes bugs podem ser explorados usando conteúdos da web criados com códigos maliciosos.

A Apple diz estar ciente de um relatório de que estes problemas podem ter sido explorados ativamente. Portanto, os utilizadores são aconselhados a atualizar imediatamente.

Leia também: