O iOS 14.5 surge com uma mudança radical na história do sistema operativo móvel da Apple. A nova versão do sistema operativo traz alterações importantes e profundas sobre a forma como as apps podem recolher dados dos utilizadores, dando-lhes a liberdade de escolher o que querem enviar e para que apps.

Um dos maiores opositores a esta nova realidade tem sido o Facebook, que quer manter a sua recolha. Depois de muitas trocas de palavras entre Mark Zuckerberg e Tim Cook, chega agora uma mudança. O Facebook começou com as suas táticas para contornar as regras da Apple no iOS 14.5.

A mudança que o iOS 14.5 da Apple traz

A partir da versão 14.5, as apps do iOS estão obrigadas a pedir autorização aos utilizadores para recolher os seus dados. Estes não são obrigados a aceitar e podem simplesmente dispensar que os seus dados sejam guardados.

Para isso, as apps têm de apresentar notificações a pedir a autorização. É precisamente aqui que o Facebook parece estar apostar para conseguir cativar os utilizadores e conseguir a tão esperada autorização para a recolha de dados.

Facebook quer contornar as regras

As notificações começaram agora a ser mostradas aos utilizadores e têm uma informação que é estranha e potencialmente falsa. Nas justificações da recolha da informação, o Facebook alega permitirá manter o serviço livre de encargos para o utilizador.

Esta mensagem surge espalhada por outros serviços da maior rede social da Internet, não se limitando ao Facebook. Está a ser vista também no Instagram, podendo eventualmente ser apresentada também noutras apps desta rede de serviços.

Autorização traz informação falsa

O Facebook já tinha alertado para esta realidade, numa publicação lançada há algum tempo. A empresa aponta estes avisos como “ecrãs educacionais” e refere que fornecem “mais detalhes sobre como os dados são usados para anúncios personalizados”.

Não se sabe ainda ao certo, mas esta posição do Facebook pode estar a violar as regras da Apple e do iOS. Estão proibidas promoções e tentativas de controlar a decisão dos utilizadores. Claramente que a frase “mantenha o Facebook / Instagram grátis” e a própria postura da rede social, que sempre apostou em manter-se gratuita, não se coadunam com tais regras.