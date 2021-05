Dica: Música offline no Spotify do desktop? Siga estes passos simples

Sendo o serviço de streaming de música mais usado na Internet, o Spotify dá aos utilizadores algumas ferramentas únicas. Uma das mais interessantes, ainda que apenas para os utilizadores Premium, é a possibilidade de ter as músicas preferidas a reproduzir offline.

Esta capacidade estava até agora limitada aos dispositivos móveis, mas uma novidade veio alterar este ponto. Já podemos ter música offline no cliente do Spotify para desktop, algo que é muito interessante. Veja assim como descarregar as músicas no seu PC.

Excelente novidade do Spotify

Quem se habituou a usar o Spotify no smartphone sabe das vantagens de ter a música sempre presente. Para tal, é necessário fazer o download para ter então a música sempre pronta a ouvir, em qualquer momento e lugar.

Esta funcionalidade, além de estar limitada aos utilizadores Premium, que pagam mensalmente a assinatura deste serviço, ainda era restrita aos sistemas operativos Android e no iOS. Agora, finalmente, chegou ao desktop.

Simples de ter música em offline

Para iniciar este processo, deve aceder ao álbum ou playlist do Spotify que quer descarregar e ter acessível em modo offline. Esta aparentemente não funciona de forma isolada, e por isso não está acessível para músicas únicas ou episódios de podcast.

Junto ao botão de play e de “gosto”, encontra agora a opção para descarregar a música, que dever ser então selecionada.

Álbuns e playlists acessível no desktop

O processo de download pode ser acompanhado de duas formas. O mais simples é no mesmo botão que inicia o processo. Este vai crescendo até chegar ao final. Pode também ver este processo na lista de músicas, que irá marcando cada música descarregada.

No final o botão fica marcado a verde, indicando que o processo terminou. Se precisar, pode interromper o download a qualquer momento, carregando nesse botão. Também ao carregar no final irá remover as músicas e assim impedir o acesso.

Simples de usar a qualquer momento

Agora que a música está acessível no PC, já pode usar o Spotify em qualquer lugar, sem necessitar de acesso à Internet.

Esta mudança do Spotify é muito importante para todos os utilizadores que pagam pelo serviço. Ao darem ao desktop a possibilidade de ser usado em offline liberta o utilizador, que assim consegue concentrar o seu trabalho e a música num único equipamento.