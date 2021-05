Envio global de smartphones 5G aumentou 458% no primeiro trimestre de 2021

Os smartphones 5G surgiram há relativamente pouco tempo, mas tudo indica que se trata de um sucesso gradual garantido.

Para corroborar esta tese, saíram agora os resultados do envio global de telefones 5G. Os dados indicam que foram enviados 134 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 458% face ao ano anterior.

Smartphones 5G estão a ser um verdadeiro sucesso

Segundo as pesquisas mais recentes da Strategy Analytics, a implementação gradual da rede de quinta geração, sobretudo na China, está a incrementar significativamente as encomendas de smartphones 5G.

Os resultados mostram que o envio global de telefones 5G no primeiro trimestre de 2021 aumentou 458% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No total, foram enviados 134 milhões de equipamentos com a conectividade de última geração.

Por sua vez, no primeiro trimestre de 2020 haviam sido enviados “apenas” 24 milhões destes telefones, sendo que a maior parte foram smartphones da Samsung.

O iPhone 12 da Apple, já preparado para a rede 5G, veio dar um contributo significativo para estes resultados. Tal como podemos ver pela imagem acima, a marca da maçã enviou mais de 40 milhões de unidades de smartphones 5G, conseguindo assim a maior percentagem, de 30,2%, do total de envios no primeiro trimestre de 2021.

Por sua vez, a OPPO conseguiu enviar mais de 21 milhões de unidades, detendo assim um share de 16,1%. A Vivo surge em terceiro lugar com 19,4 milhões de envios, o que corresponde a 14,5% da participação. Já a Samsung ocupa o quatro lugar, com 17 milhões de smartphone 5G enviados, detendo assim um share de 12,7%. Por fim, encontramos a Xiaomi que enviou 16,6 milhões destes equipamentos, o que corresponde a uma participação de 10,4%.

Desta forma, podemos inferir que os telefones com suporte para a rede de quinta geração estão a ter uma grande aceitação por parte dos consumidores. Ficamos agora a aguardar pelos resultados do segundo trimestre onde esta possibilidade ficará, ou não, comprovada.