Cliente da CGD? Atenção à taxa do MBWAY a partir de hoje

Seguindo aquilo que já foi feito por vários bancos, a CGD também começou a aplicar taxas às transferências MBWAY. A CGD junta-se assim ao BPI, BCP, Crédito Agrícola e Santander a adotar tal política.

Por cada transferência via app MB WAY o cliente terá de pagar 88,4 cêntimos.

A partir de hoje (25 de janeiro), a CGD vai começar a cobrar por transferências feitas via app MBWAY. O banco público definiu a “taxa” de 88,4 cêntimos (já com Imposto do Selo) a aplicar às transferências efetuadas a partir dos serviços MBWAY (custo unitário).

Transferências via app oficial da CGD são grátis

Tal como acontece em outros bancos, as transferências via app oficial não têm comissões. Através das apps Caixa Direta e Caixa Easy mantêm-se as atuais isenções. Fora das apps da Caixa, via app MB WAY também há exceções à cobrança dessa comissão. Designadamente nas contas pacote, a Conta Caixa, que são mais de dois milhões de clientes, e aos clientes mais novos, com idade inferior a 26 anos.

Em declarações à Lusa, a CGD revelou que, tendo em conta as isenções, há “2,5 milhões de clientes que vão continuar isentos”.

Tendo em conta os restantes bancos que já aplicam comissões, a proposta da CGD não é das mais caras. Por exemplo, o BPI e BCP cobram 1,248 euros por cada transferência feita através da app MBWAY.

O Santander Totta tem definido 93,6 cêntimos para tais operações. A Caixa de Crédito Agrícola é a que apresenta um tarifário baixo. Se a transferência for feita via app MBWAY o cliente terá de pagar 26 cêntimos por cada transferência. Veja aqui a taxa aplicada pelo seu banco.

Comunicação de Alteração de Preçário de Comissões e Despesas (a partir de 01 jan_25jan_25mar).

Leia também…