Dica: Como definir ou alterar o seu nome de utilizador no Telegram

Personalizar as apps que usamos é importante para as explorarmos na sua totalidade. No caso do Telegram, podemos configurar muitos elementos para tornar esta app ajustada ao que queremos e sobretudo ao que precisamos.

O nome de utilizador no Telegram é uma porta para que possam contactar qualquer um diretamente e sem ter de estar a descobrir qualquer informação. Este pode ser definido no momento da configuração inicial ou mais tarde. Descubra como definir ou alterar o seu nome de utilizador no Telegram.

Melhorar ainda mais o Telegram

O nome de utilizador do Telegram é decerto a forma mais simples e rápida para encontrar alguém presente. Ao definir este elemento passa a ser possível descobri-lo na pesquisa global e assim ser iniciada uma conversa, mesmo sem o contacto estar associado.

Quando o Telegram é configurado pela primeira vez o utilizador pode definir o nome de utilizador, não sendo, no entanto, um elemento obrigatório. Posteriormente, a qualquer momento, este pode ser definido ou alterado.

Definir um novo nome de utilizador

Assim, comecem por abrir o menu do Telegram, carregando no canto superior direito nas 3 linhas que estão presentes. De seguida, na lista presente escolham a opção Configurações e depois, na nova área, basta que carreguem na opção nome de usuário, se estiver definido.

Vai ser mostrada uma área para escreverem o nome de utilizador. Este é validado assim que for escrito e pode não estar disponível. Caso isso aconteça, será mostrada uma mensagem a vermelho a indicar essa indisponibilidade.

Alterar este parâmetro nesta excelente app

Podem escrever o nome pretendido até encontrarem um que esteja disponível. Isso é mostrado com uma mensagem a verde e a indicar a disponibilidade. Se for aceite, ao carregarem no ok do teclado, este será igualmente assumido. Assim, qualquer um pode iniciar uma conversa com o link https://t.me/<nome_de_utilizador> (mudem <nome_de_utilizador> para o definido).

A partir desse momento qualquer utilizador vai poder encontrar e iniciar uma conversa com uma simples pesquisa. Importa destacar que caso mudem o nome de utilizador, as atuais conversas não são afetadas.

