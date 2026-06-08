Vêm aí mudanças para a app da Via Verde! Saiba o que vai mudar

A Via Verde continua a reforçar a sua aposta na mobilidade digital e pretende tornar a sua aplicação móvel no principal ponto de acesso a todos os seus serviços. A empresa está a transformar a tradicional solução de pagamento de portagens numa plataforma integrada.

Ao longo dos últimos anos, a Via Verde tem vindo a expandir significativamente a sua oferta. O que começou como um sistema de pagamento automático de portagens evoluiu para incluir estacionamento, carregamento de veículos elétricos, táxis, serviços urbanos e outras soluções destinadas a simplificar as deslocações diárias.

Todos os serviços na mesma app da Via Verde

A estratégia passa agora por concentrar todas estas funcionalidades numa única aplicação móvel, reduzindo a necessidade de recorrer a múltiplas apps para gerir diferentes serviços de mobilidade.

Segundo a empresa, o objetivo mantém-se inalterado desde a sua criação: poupar tempo aos utilizadores e tornar as deslocações mais simples. No entanto, o contexto atual é muito diferente daquele que existia quando a Via Verde surgiu há 35 anos. Hoje, os cidadãos utilizam vários meios de transporte e exigem soluções digitais mais integradas e convenientes.

A aplicação da Via Verde permite já gerir portagens, estacionamento e carregamentos elétricos, mas a ambição da empresa vai mais longe. A plataforma pretende assumir-se como um verdadeiro “hub” de mobilidade, capaz de centralizar serviços e informações relevantes para quem se desloca diariamente nas cidades e nas estradas portuguesas.

Com milhões de identificadores ativos e uma aplicação cada vez mais completa, a Via Verde quer posicionar-se como uma plataforma central na gestão da mobilidade dos portugueses, reunindo numa única app serviços que até há poucos anos estavam dispersos por várias soluções distintas.