CGD cobra 8,25 euros por carregamento de 100 euros no Revolut

É cliente Revolut e da Caixa Geral de Depósitos (CGD)? Então tenha em atenção os carregamentos do seu Revolut através dos cartões da CGD. No passado dia 20 de janeiro entrou em vigor o novo tarifário da Caixa e os preços não são propriamente simpáticos.

Para ter uma ideia, se carregar o seu Revolut com 100 euros, via cartão de crédito, a CGD cobra-lhe 8,25 euros!

Nova tabela de preços da CGD

Alguns clientes da CGD têm reportado estarem a pagar taxas “excessivas” aquando do carregamento do seu cartão Revolut. No entanto, tal acontece porque a CGD atualizou a sua tabela de preços. Os preços entraram em vigor no passado dia 20 de janeiro e estão disponíveis aqui.

Relativamente ao carregamento de cartões pré-pagos e carteiras digitais, pode ver-se na tabela 3.4, no ponto 4 que a taxa a pagar por transação é de 4,5% do valor + 3,75 euros.

Vamos a contas! Se o cliente usar um cartão de crédito para carregar 100 euros uma conta Revolut o valor da operação é de 8,25 euros. Se for, por exemplo, 500 euros, o valor da transação dispara para os 22,6 euros. A este valor, a pagar pelo cliente, ainda soma o imposto de selo.

Leia também…