Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como fazer a gestão das bitcoins compradas?

Olá, Não percebendo nada deste assunto gostaria de saber se em Portugal existem empresas legais que façam a gestão da nossa conta em bitcoins compradas e vendidas em euros para evitar taxa de câmbio e comissão de conversão cambial, imposto selo sobre comissão de conversão cambial, taxa e comissão de processamento internacional, imposto selo sobre comissão de processamento internacional. Imaginemos o seguinte cenário crio conta numa plataforma de compra e venda de moedas virtuais. Por transferência bancária compro com euros um determinado valor da moeda virtual. Sigo o valor da moeda na página do investing.com Portugal. Se vir que ela subiu vendo, recebo o dinheiro em euros e transfiro para a minha conta bancária, pagando uma comissão. Tudo isto sem taxas, imposto de selo e outros encargos. É este raciocínio correto? Toda a informação que me puder prestar é muito bem vinda. Com os meus melhores cumprimentos Teixeira Bastos

Resposta:

Olá, Teixeira Bastos.

Dado o cenário que simulou, tem várias corretoras (exchange) à sua disposição para poder fazer trading.

Num artigo aqui no Pplware já lançámos uma sugestão, a Coinbase que é bastante usada por investidores que se estão a aventurar no mundo das criptomoedas/Bitcoin.

Não obstante, tem dezenas de alternativas! A oferta por norma é bastante similar para efeitos de trading.

No entanto, pode e deve ver qual se adequa melhor às suas exigências. Por exemplo, o próprio Revolut tem a possibilidade de investir em ativos como criptomoedas!

[Respondido por Eduardo Mota]

O Surface Pro X é uma boa compra?

Boa tarde Estaria interessado em comprar o Microsoft surface pro x mas já li que em termos do processador tem algumas limitações entre 32-bit e 64-bit. Isso limita assim tanto o portátil ? Faz-me confusão o facto de o lançarem no mercado. Por exemplo não existe nenhum antivírus que não o da Microsoft que de para instalar. Tenho receio de adquirir um portátil caro que no fundo depois me limite o meu dia a dia. Cumprimentos Pedro Magalhães

Resposta:

Pedro,

O Surface Pro X dá ideia de ter sido lançado para estar muito encostado ao ecossistema Microsoft, às apps da Microsoft Store. É natural que o público destino deste tipo de computador seja quem apenas que fazer o mais comum, como utilização do browser (que hoje em dia dá para quase tudo), produção de conteúdos Office e alguns jogos.

Para utilizadores mais avançados, ou para utilização profissional que exija software de terceiros, a verdade é que poderá estar condicionado… e a restrição de instalação de anti-vírus de terceiros, na minha opinião, seria o menor dos problemas.

As aplicações compiladas apenas para sistemas x64 não funcionarão. Será necessário que o fabricante desse software disponibilize versões ARM64. No entanto, aplicações x86 funcionam sem problemas, pelo que por si só garante já um leque muito alargado de aplicações, mas que tendem a diminuir.

No site da Microsoft podemos ler “De momento, o Surface Pro X não instalará aplicações de 64 bits que não tenham sido migradas para ARM64, alguns jogos e software CAD e algumas unidades e software antivírus de terceiros. São regularmente disponibilizadas novas aplicações de 64 bits para ARM 64.” Poderá ainda ver mais informação acerca da compatibilidade aqui.

Resumindo, deve analisar primeiro o tipo de utilização que pretende dar ao computador e perceber se todas as aplicações estão disponíveis. Embora ainda não o tenhamos testado, o conceito é fantástico e tudo indica que é um segmento muito promissor. Da qualidade de construção, e olhando ao que a Microsoft já nos habituou, não tenho dúvidas que será de topo.

[Respondido por Hugo Cura]

Que se passou com o explorador do meu Windows 10?

Boas. Preciso da vossa ajuda em relação a uma situação que aconteceu no meu Windows 10 A barra que indica a percentagem do disco desapareceu. Como posso voltar fazer aparecer a barra?? Obrigado pela ajuda que me possam dar. José Pires

Resposta:

José,

Não há uma razão conhecida para que isso tenha acontecido. No entanto, a resolução é possível e é relativamente simples.

Deve fazer os seguintes passos:

abrir o registo do Windows, bastando abrir o menu Iniciar, escrever regedit e abrir

abrir a pasta HKEY_CLASSES_ROOT e de seguida a pasta Drive

do lado direito, abrir o registo com o nome TileInfo, fazendo duplo clique sobre ele; se não existir, clicar com o botão direito sobre o espaço em branco > Novo > Valor da cadeia, e dar-lhe o nome TileInfo

em Dados do valor, colocar o seguinte: prop:*System.PercentFull;System.Computer.DecoratedFreeSpace;System.Volume.FileSystem

premir OK e fechar

feito

Agora basta abrir o explorador do Windows e verificar que já aparece a barra do armazenamento. Se ainda não aparecer, reinicie o PC.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque não consigo usar o Assistente da Google no meu Pocophone?

Bons dias. Faço parte do grupo, certamente extenso, que se congratulou pelo Google Assistant passar a “falar” Português de Portugal. Agora o problema situa-se no Voice Match. No meu PocoPhone F1 com a Miui 11 não consigo encontrar maneira de gravar novamente o “Ok Google” que só funciona se acionar previamente o Google. A principio pensei que era uma das coisas atrasadas e havia de aparecer, mas noutro smartphone Xiaomi com Android One, o “Ok Google” funciona logo do ecran principal sem problemas. Estou a fazer alguma coisa errada no PocoPhone? Terá de se fazer alguma alteração ou isto é mais alguma coisa dependente da Google e o unico remédio é esperar? Antecipadamente grato Cumprimentos João Cortez

Resposta:

João, infelizmente a Google ainda não tem no seu assistente em português o voice match ativo. Na verdade, ele está presente, mas serve apenas para reconhecer a sua voz.

O que procurava, o “chamar para ativar”, ainda não está disponível no nosso idioma, pelo que lhe resta mesmo apenas esperar.

Não existe qualquer data ou previsão para a chegada desta funcionalidade, pelo que depende mesmo só da Google a sua disponibilização e a utilização alargada deste assistente.

[Respondido por Pedro Simões]

A barra de tarefas do Windows 10 passou-se! Podem ajudar?

Caros amigos, Será que podem ajudar-me nesta questão?: A barra de tarefas, de há algum tempo para cá, começou a bloquear (não esconde) sem motivo aparentemente. Até agora tenho ido resolvendo o problema reiniciando o Explorador de ficheiros, mas depois volta a acontecer. Será que me podem dar uma solução definitiva? Cumprimentos Carlos Cristina

Resposta:

Carlos,

Apesar de ser uma solução para o seu problema, o que tem feito apenas está a adiar o surgir do problema.

Precisa, com disse, de uma solução mais alargada e mais definitiva. Existem 2 formas de o fazer, atuando cada uma delas em áreas diferentes.

Para as aplicar deverá ter uma janela de DOS em modo Administrador, para correr os seguintes comandos:

sfc /scannow Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Comece por correr o comando do ponto 1 e deixe que termine a sua aplicação. Após isso, deverá esperar algumas horas para validar se o problema se mantém.

Caso este ainda esteja presente, precisa apenas de voltar a chamar a janela de DOS com permissões de administrador e corra então o ponto 2.

Novamente deverá esperar que termine e avaliar depois. Uma destas duas soluções será a solução para o seu problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ganhar espaço no meu Samsung Galaxy J7?

Boa noite. Tenho um Samsung J7, com 16GB de espaço de armazenamento, e que só tem cerca de 1Gb de espaço livre. Faço a manutenção do dispositivo todos os dias, através da aplicação que vinha no telefone. Para além disso utilizo a app Files, para limpar ficheiros que já não são necessários. Para além disso todas as fotos e vídeos, estão no sd card, e não no telefone, e todas as apps que posso mover para o sd card faço-o. Quando consulto o armazenamento interno dá-me 14,98GB ocupados de 16GB. Mas listando as apps e somando o espaço ocupado pelas que estão no telefone, fico bem longe desse valor. Também já tive em conta o espaço que o Android ocupa; sei que parte do espaço vem logo por defeito ocupado pelo Android. Quando fiz a atualização do Oreo para o Pie, o espaço livre ficou em cerca de 4GB. Até aumentou bastante e, pelo que li, o Android 9 ocupa menos espaço que o 8. Mas agora, já só tenho 1GB livres. E tenho pouco mais apps que na altura em que instalei o Pie.Das apps que estão em armazenamento interno a que ocupa mais espaço são os Serviços do Google Play, com 287 MB. Sugestões para ganhar espaço no telemóvel, por favor? Obrigado, Paulo Costa

Resposta:

Paulo,

É normal que os sistemas operativos acumulem “tralha”, ficheiros que ficaram de updates anteriores, ficheiros de cache de algumas aplicações (Facebook e Google Fotos são muito “gulosos”).

Se ainda não verificou o espaço ocupado por essas aplicações, pode abrir a informação da aplicação e reparar no espaço utilizado em cache. Se tiver um espaço considerável ocupado, poderá limpar a cache sem problemas, pois não perderá nenhuma informação relevante.

Se mesmo assim não conseguir ganhar espaço satisfatório, deve fazer um restauro de fábrica. Só assim garante que tudo é devidamente limpo. Naturalmente que deve ter atenção em guardar tudo o que tem, e perceber o que tem sincronizado com serviços cloud para que depois não tenha problemas quando configurar tudo de novo.

É certo que é um trabalho um pouco chato, mas é a melhor forma de maximizar o espaço.

[Respondido por Hugo Cura]

Como fazer um teclado virtual de um smartphone Android?

Boas, Comprei recentemente um tablet Android 8.1, utilizo para algum streaming, redes sociais, office e email. Tanto para o office como para o email não é muito prático utilizar o teclado virtual. Como não tenho nenhum teclado Bluetooth, pretendia utilizar um telemóvel de 6″ que neste momento não está a uso android 8.1 como teclado, emparelhando via Bluetooth ao tablet. Existe alguma solução?

Resposta:

Bruno,

O ideal mesmo seria um teclado bluetooth, que se consegue facilmente por menos de 10€.

No entanto, existe como fazer o que pretende.

Por exemplo, há um conjunto de aplicações, da Locnet, que permite utilizar um dispositivo Android como teclado ou rato para outro dispositivo Android. São aplicações já um pouco antigas, mas tudo indica que ainda funcionam corretamente nas versões mais recentes do Android.

Segundo o programador, primeiro é necessário instalar a app An2An Remote no dispositivo que se pretende controlar, portanto, o tablet:

Depois, no smartphone que pretende utilizar como teclado ou rato, deve utilizar estas aplicações:

Note-se que são versões pagas que, embora muito baratas, por pouco mais é possível comprar um teclado bluetooth.

[Respondido por Hugo Cura]

