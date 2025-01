Avião da Iberia teve de declarar emergência para aterrar após explosão de Starship (áudio)

A conversa entre o piloto do avião da Iberia e a torre de controlo foi tensa, como ouvimos no áudio. O piloto, com 283 almas a bordo, insiste que tem de aterrar. A chuva de fragmentos de Starship obrigou os aviões comerciais a desviarem-se, mas nem todos tinham combustível suficiente. Um Airbus A330-200 que efetuava o voo 379 entre Madrid e San Juan foi obrigado a declarar Mayday! Mayday! Mayday!

O sétimo voo da nave espacial desencadeou o caos no espaço aéreo das Caraíbas. Quando a nave espacial da SpaceX explodiu a 146 quilómetros de altitude, na tarde de quinta-feira, os pilotos receberam instruções para evitar a nuvem de destroços que começaria a chover sobre o mar. No entanto, o voo 379 da Iberia não tinha combustível suficiente para o contornar.

A SpaceX perdeu o contacto com a Ship 33 oito minutos e meio após a descolagem, altura em que a nave viajava a mais de 21.000 km/h. A nave explodiu pouco depois, desfazendo-se em milhares de pedaços de metal e cerâmica que brilharam como estrelas cadentes quando reentrou na atmosfera.

A SpaceX afirmou que os destroços que não ardessem na atmosfera cairiam em áreas previamente delimitadas do Atlântico, mas a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) contradisse a empresa, afirmando que alguns fragmentos tinham caído fora das áreas previstas.

Aviões visados pela explosão da Starship

Para evitar qualquer impacto com as aeronaves, a FAA ativou um aviso aos aviadores pouco antes das 23:00 UTC de quinta-feira. Vários voos mudaram de rota para evitar a zona, mas nem todos tinham combustível suficiente para a contornar.

O piloto de um Airbus A330-200 do voo 379 da Iberia entre Madrid e San Juan estava prestes a atravessar o espaço aéreo da República Dominicana quando teve uma conversa tensa com um controlador de tráfego aéreo porto-riquenho:

Controlador: “Iberia 0379, não sei se entenderam a minha última transmissão. República Dominicana ainda está ativa, ainda restrita. Se quiserem continuar a esperar, por favor avisem. Esperamos autorização às 23... Na verdade, é melhor à meia-noite Zulu (00:00 UTC). Se quiserem seguir para San Juan, será por vossa conta e risco. Avisem-me. Piloto: “OK, nesse caso temos de seguir para San Juan, porque não temos combustível suficiente para esperar até às 00:00 para decidir”. Controlador: “Um minuto, Iberia 0379. Acabei de receber a informação de que nem sequer podem recebê-lo em San Juan por falta de espaço, por isso vai ter de encontrar uma alternativa porque não pode entrar em San Juan devido a esse problema de espaço. Piloto: “Mas você mencionou que Punta Cana está na mesma situação, certo? Porque essa era a nossa alternativa, por isso não sabemos o que fazer. Controlador: “Iberia 0379, avance”. Piloto: “Estamos a pensar em seguir para San Juan declarando uma emergência, há alguma possibilidade? Controlador: “Iberia 0379, por agora estão autorizados a ir para o aeroporto de San Juan e, mais uma vez, como já disse, se vão passar por esse espaço aéreo será por vossa conta e risco”. Piloto: “Então, agora queremos ir para San Juan, podemos seguir para San Juan? Controlador: “Iberia 0379, afirmativo, autorizado para San Juan por agora. Mas se vão passar pela República Dominicana, terão de declarar uma emergência; foi o que me disse o meu supervisor. Se vão aterrar em San Juan, têm de declarar uma emergência por duas razões, foi o que o meu supervisor me disse”. Piloto: “Nesse caso, declaramos uma emergência. Mayday, mayday, mayday, Iberia 0379, pedimos para prosseguir para San Juan”. Controlador: “Iberia 0379, recebido. Autorizado a ir diretamente para o aeroporto de San Juan, manter 11.000 pés e, quando puder, confirmar o combustível restante a tempo e o número de pessoas a bordo”. Piloto: “Almas a bordo, 283. Restam-nos 9.100 libras (cerca de 4.100 kg) de combustível.

Embora vários tenham conseguido contornar a situação, outros voos, como o Jetblue 561, também tiveram de declarar uma emergência a bordo para atravessar a zona.

O congestionamento nos aeroportos de Punta Cana e San Juan complicou os desvios.

Perigos destes ensaios serão o preço a pagar pela evolução?

No final, os destroços do foguetão não atingiram nenhuma aeronave, embora estejam a ser investigados possíveis danos materiais nas Ilhas Turcas e Caicos.

Alguns residentes do arquipélago, situado a norte da República Dominicana, estavam a pescar peças da Starship para vender online. Nomeadamente os azulejos de cerâmica do escudo térmico, que atingiram preços de quatro dígitos.

A nave 33 foi o primeiro exemplo de uma nova versão da nave, denominada Starship Block 2.

Dois metros mais alta do que a versão anterior, inclui numerosas melhorias de conceção e de desempenho... que a SpaceX terá agora de rever. Uma fuga de propulsor é a causa oficial da explosão.