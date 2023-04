António Costa: Conheça todas as medidas de apoio às famílias

Face ao momento que se vive em Portugal, o Conselho de Ministros teve uma reunião extraordinária para aprovar as novas medidas de apoio às famílias. Conheça todas as medidas.

Acompanhem em direto...

Depois do anúncio do Ministro das Finanças, Fernando Medina, no âmbito da apresentação do Programa de Estabilidade 2023-2027 (PE), António Costa apresentou hoje todas as medidas aprovadas de apoio às famílias.

António Costa começou por dizer que a inflação começou com a pandemia e "foi fortemente agravada pela guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia".

Temos procurado, desde março do ano passado, implementar um conjunto de medidas para proteger as famílias, apoiar as empresas e procurar controlar a inflação, designadamente no setor da energia. No total, durante o ano de 2022, foram mobilizados de 6,2 milhões de euros entre medidas de apoio às famílias e às empresas e medidas de controlo dos preços da energia

O Governo prevê um crescimento da economia portuguesa em 1,8%, acima dos 1,3% previstos em outubro, e uma descida da inflação e do défice orçamental.

Principais medidas de apoio às famílias Aprovadas

Pensões terão aumento intercalar este ano

'Cheque' de 90€ pago 5.ª-feira

Relativamente ao aumento intercalar das pensões, a Ministra Ana Mendes Godinho referiu tratar-se de um "passo seguro, com confiança", disse a ministra do Trabalho.