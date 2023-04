Venda de discos HDD caiu 35% no primeiro trimestre de 2023

Parece que já ninguém tem dúvidas de que o declínio dos discos rígidos é certo, dando lugar à liderança isolada das unidades em estado sólido (SSDs). E há agora mais uma notícia que reforça isso mesmo, uma vez que foi revelado que a venda dos discos HDDs caiu 35% no primeiro trimestre deste ano de 2023.

Discos HDD: Vendas caíram 35% no primeiro trimestre de 2023

Não é propriamente uma novidade que, atualmente, os consumidores preferem sobretudo os discos SSD face aos HDD. As consequências dessa realidade são óbvias e, tal como aqui havíamos revelado, a venda de discos HDD caiu para quase metade ao longo do ano de 2022.

Mais recentemente, os dados divulgados pela a empresa de análise de armazenamento Block & Files (com base nas análises da TrendFocus) mostram que no primeiro trimestre de 2023 a venda de HDDs caiu 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os detalhes indicam que o setor mais afetado é o dos discos rígidos direcionados para o mercado empresarial e para o armazenamento na nuvem, onde a queda foi de 54,3%. Já o mercado dos discos rígidos de 2,5'' para computadores portáteis foi o segundo mais afetado, com uma queda de 33%, como vemos pela tabela seguinte.

No que respeita a quantidades, a nível global foram enviados 55,2 milhões de discos rígidos HDD ao londo do primeiro trimestre de 2023. Se voltarmos aos dados apresentados no mesmo período de 2022, esses mostram que foram enviadas 91,42 milhões de unidades. Os dados estimam que a Seagate, Toshiba e Western Digital terão vendido juntas entre 33,5 a 34,9 milhões de unidades nos primeiros três meses deste ano.

A Seagate continua a ser a líder no mercados dos HDDs e terá vendido entre 15 a 15,5 milhões de discos rígidos no primeiro trimestre. Já a Western Digital terá vendido entre 12,2 a 12,7 milhões de exemplares e a Toshiba poderá ter apenas vendido entre 6,3 a 6,7 milhões de unidades de discos rígidos.

Estas quedas nas vendas de HDDs não deverão surpreender, até porque numa das nossas últimas sondagens 87% dos nossos leitores indicaram que os discos SSD são atualmente a melhor escolha do mercado. No entanto os discos rígidos ainda continuam a ser os preferidos para alguns contextos, especialmente a longo prazo e para backups.

