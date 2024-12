E Porque Hoje é Sexta

Numa mesa de bar, o marido para ser engraçado em frente aos outros casais amigos, aperta o bumbum da esposa e diz:

— Se isso aqui fosse durinho, economizava cuequinhas.

Depois de um certo tempo novamente, cheio de graça, agarra no peito da esposa e diz:

— Se isso aqui fosse durinho, economizava sutiãs.

A mulher já irritada com as brincadeiras do marido, pega bem naquele lugar e diz:

— Se isso fosse durinho, economizava o do vizinho.