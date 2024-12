TVI e a NOS vão realizar a primeira transmissão televisiva com 5G

A TVI e a NOS vão realizar a primeira transmissão televisiva em Portugal utilizando a nova tecnologia 5G Stand Alone, durante a tradicional Corrida de São Silvestre, que se realiza no próximo dia 29 de dezembro, às 18h00, no Porto.

Transmissão via 5G e não só...

Também pela primeira vez, a corrida será transmitida do ponto de vista de um dos participantes, usando um smartphone que fará as vezes de bodycam, para que os espetadores possam ficar com uma perspetiva mais realista e diferente, do que é correr nesta prova natalícia.

A corrida de São Silvestre será transmitida integralmente pelo canal V+TVI, a partir das 18h00, mas a emissão tradicional será intercalada com três novas perspetivas que serão emitidas em tempo real, através de 5G+, sem necessidade de cabos ou equipamentos extra:

Um smartphone colocado num dos participantes dará aos espetadores a perspetiva de dentro da corrida, com as imagens captadas por este corredor a serem integradas em direto na emissão;

Uma mota equipada com uma câmara, ligada ao estúdio por 5G, irá acompanhar os participantes ao longo da prova, com garantia de uma transmissão sem falhas e em tempo real

O repórter 5G+ irá realizar entrevistas para complementar a emissão

Para garantir que a qualidade da transmissão é assegurada durante todo o tempo, será utilizada a funcionalidade de network slicing, apenas possível graças ao 5G+ da NOS. O network slicing permite a criação de “slices” (fatias) de rede dedicadas a use cases específicos, cada uma otimizada para diferentes tipos de serviços ou aplicações, garantindo sempre a melhor experiência de rede e minimizando o impacto dos outros utilizadores da rede móvel.

Assim, mesmo com todas as mensagens e vídeos que sejam partilhados durante a corrida, a qualidade da transmissão em direto nunca ficará comprometida, uma vez que terá um serviço – ou fatia de rede – independente, garantindo isolamento, velocidade e latência baixa.