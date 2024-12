E Porque Hoje é Sexta

O toino sortudo ía a passear com a namorada, quando ouviram uns empregados de uma obras gritar:

- Oh pá, não a leves a passear, leva-a mas é para um lugar escuro e come a gaja…

O Toino muito envergonhado, segue o seu caminho com a namorada e passam por um parque onde estão vários reformados sentados, que ao vê-los começam ás bocas:

- De mãozinha dada com a miúda, devias era levá-la para a pensão e comê-la, maricas!!!

O Toino cada vez mais envergonhado, decidiu-se levar a namorada a casa e despede-se:

- Então até amanhã meu AMOR.

A namorada responde-lhe:

- Até amanhã meu grande SURDO.