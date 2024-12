Está aberta a votação para a “palavra do ano” de 2024. Vote na sua!

A Porto Editora já abriu a votação para a Palavra do Ano de 2024. A iniciativa convida as pessoas a escolherem aquela que melhor descreve o ano, entre as 10 disponíveis.

Durante todo o mês de dezembro, a Porto Editora convida as pessoas a escolherem, de entre 10 palavras, aquela que melhor descreve o ano que está a terminar. A habitual iniciativa decorre até ao fim do mês.

As palavras candidatas são escolhidas pela Porto Editora com base numa análise das palavras usadas com mais frequência nos meios de comunicação, redes sociais, pesquisas nos dicionários online e por via de sugestões que vão sendo submetidas por qualquer pessoa no site da "palavra do ano".

A lista deste ano conta com as seguintes opções:

Vote aqui

Segundo a própria Porto Editora, esta é uma iniciativa "que tem como principal objetivo sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida".