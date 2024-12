Qual a diferença da sua rede Wireless que funciona nos 2,4Ghz e 5Ghz?

Já reparou certamente que o seu router permite que tenha uma rede wireless a operar na banda dos 2,4GHz e outra nos 5GHz? Sim, é verdade que a rede 5Ghz permite velocidades mais rápidas, mas nem tudo são vantagens. Saiba qual a diferença da rede Wireless que funciona nos 2,4 Ghz e 5Ghz.

As tecnologias de comunicação wireless (sem fios) têm evoluído significativamente no sentido de oferecer a melhor qualidade, mas também permitir que a informação circule de uma forma mais rápida.

No que diz respeito ao Wireless, em concreto ao standard IEEE 802.11, atualmente a utilização da banda dos 5GHz é bastante frequente, uma vez que oferece uma maior largura de banda... mas também há desvantagens.

Diferença entre a banda 2.4GHz e 5GHz

Falar em redes wireless é sinónimo falar na norma IEEE 802.11. O IEEE 802.11 é uma especificação para as redes sem fios (WLAN, wireless local Area Network), que define um conjunto de protocolos. As normas disponíveis dentro do standard 802.11 são:

802.11a - funciona na banda dos 5GHz e permite taxas de transferência de dados até 54 Mbps;

802.11g - funciona na banda dos 2,4GHz e permite taxas de transferência de dados até 54 Mbps;

802.11n - funciona nos 2,4GHz e 5 GHz e permite taxas de transmissão entre os 300 Mbps e 600Mbps

802.11ac - funciona na gama dos 5GHz e permite taxas de transmissão até 3,6 Gbps (no caso de usar wave 2)

A frequência dos 2,4GHz é muito “congestionada”! Hoje em dia, dentro da nossa casa, existem outros dispositivos que operam na banda de 2,4GHz, como, por exemplo, o micro-ondas, sistemas de alarmística, sensores, etc., e que podem interferir com a nossa rede wireless. Além disso, o espaço coberto pela nossa wireless é muita das vezes “inundado” por outras redes wireless (redes dos vizinhos), que operam exatamente na mesma frequência (a às vezes até no mesmo canal).

A gama de 5 GHz, como não é muito utilizada, é menos suscetível a interferências, não havendo assim degradação de sinal. Além disso, usando as tecnologias adequadas, é possível ter um maior throughput (taxa efetiva de transmissão) em redes que funcionam nos 5 GHz.

Mas nem tudo são vantagens… quanto maior a frequência usada, menor é o raio de cobertura (Por isso é que quando se afasta do router, tende a perder força de sinal da rede 5G) . Além disso, as altas frequências têm um nível de penetração inferior em objetos e superfícies sólidas. Isto quer dizer que uma rede que funciona nos 2,4 GHz garante melhor cobertura que uma rede que funciona nos 5 GHz. No entanto, uma rede que funciona nos 5 GHz oferece uma maior largura de banda, ou seja, é uma rede mais rápida.

Mas qual o melhor canal dentro da gama dos 5 GHz?

Na banda dos 2,4 Ghz...

Esta é quase uma não questão. De relembrar que as redes que funcionam nos 2,4 GHz usam a gama de frequência que vai dos 2,400 até aos 2,4835 GHz, disponibilizando um espaço de 83,5 MHz. Como explicamos aqui, nos 2,4 GHz existem 11 canais de comunicação, sendo que apenas 3 canais RF não sofrem sobreposição de canais adjacentes. Esses canais são o 1, 6 e 11. Na prática, cada canal tem largura de 5 MHz, mas um canal configurado para 22 MHz ocupa quase cinco canais adjacentes. Isso gera sobreposição com canais próximos.

Usando os canais 1,6 e 11, dentro da mesma área física, não há qualquer tipo de interferências entres eles.

Canal 1 , ocupa (de aproximadamente) a gama de frequência de 2,401 GHz até 2,423 GHz.

O canal 6 ocupa a gama de frequência de 2,426 GHz até 2,448 GHz.

O canal 11 ocupa a gama de frequência de 2,451 GHz até 2,473 GHz.

Na banda dos 5 Ghz...

Na banda 5 GHz, usada pelas redes wireless (padrões 802.11a/n/ac/ax), a configuração de canais é mais complexa devido à maior quantidade de canais disponíveis e à regulamentação que varia por país. Portugal segue as regulamentações da União Europeia, que permitem o uso de diferentes faixas da banda 5 GHz, divididas em sub-bandas. Cada sub-banda tem as suas características específicas em relação à potência e à necessidade de tecnologias como DFS (Dynamic Frequency Selection).

O mecanismo DFS (Dynamic Frequency Selection) permite que o router mude de canal automaticamente se um radar meteorológico ou militares for detetado.

Sub-bandas e canais permitidos:

UNII-1 (5150–5250 MHz) Canais: 36, 40, 44, 48 Requisitos: Uso interno apenas, potência máxima de 200 mW (23 dBm), sem necessidade de DFS.

UNII-2 (5250–5350 MHz) Canais: 52, 56, 60, 64 Requisitos: Potência máxima de 200 mW (23 dBm). É necessário suporte a DFS para evitar interferência com radares.

UNII-2 Extendido (5470–5725 MHz) Canais: 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Requisitos: Potência máxima de 1 W (30 dBm), com DFS obrigatório.

UNII-3 (5725–5850 MHz) Canais: 149, 153, 157, 161, 165 Requisitos: Esta sub-banda é pouco usada na Europa, mas permite potência maior (4 W nos EUA). Não é tão comum em equipamentos europeus

(5725–5850 MHz)

Larguras de banda nos 5Ghz

20 MHz: Um único canal (ideal para ambientes muito congestionados).

40 MHz: Combina 2 canais contíguos (mais largura, mas aumenta o risco de sobreposição em redes próximas).

80 MHz: Combina 4 canais contíguos (ótimo para velocidades maiores, recomendado para redes Wi-Fi 5/6).

160 MHz: Combina 8 canais contíguos (usado em Wi-Fi 6/6E para velocidades extremamente altas, mas só disponível em canais DFS).

Vantagens da banda 5 GHz

Menos interferências banda é menos congestionada do que 2,4 GHz, pois oferece mais canais.

Maior velocidade Suporta velocidades mais elevadas, ideais para aplicações como streaming e jogos online.

Menor alcance Ondas de 5 GHz têm menor penetração de obstáculos, o que reduz o alcance em comparação com redes nos 2,4 GHz.



Em Portugal, as frequências 5 GHz que poderão ser utilizadas com isenção de licenciamento radioelétrico são as faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz. Escolha canais "mais limpos", priorize os canais UNII-1 (36 a 48) para uso interno, pois não exigem DFS e têm menos complicações regulatórias. Se o router usar canais UNII-2 ou UNII-2 Extendido (52 a 140), o suporte a DFS é obrigatório. Caso um radar seja detetado, o router muda automaticamente de canal.