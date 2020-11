Sistema holográfico: Nassbaum sonhou e a obra nasceu

Quando julgamos que a tecnologia não nos pode surpreender mais, eis que surge algum louco que nos prova o contrário. Sendo a noite deles, não descansam e estão constantemente a tentar que não estagnemos, desenvolvendo sistemas cada vez melhores e mais evoluídos.

Se estiver dentro das suas possibilidades, poderá adquirir um sistema holográfico que o transportará para qualquer parte do mundo.

Sistema holográfico de concerto de Tupac intensificou paixão pelos hologramas

Pela fama que o rodeava, certamente já se deve ter cruzado com o nome Tupac, um rapper americano considerado por muitos um dos melhores de todos os tempos e uma inspiração, ainda hoje. Há cerca de 8 anos, no Coachella, os festivaleiros puderam assistir a uma atuação (quase) ao vivo do rapper. Embebidos pela tecnologia, o holograma de Tupac gerou muito entusiasmo.

Além da multidão que o assistia, o momento entusiasmou também David Nussbaum, empresário e fundador do PORTL Hologram. Perante a atuação holográfica de Tupac, o (louco) empresário decidiu que toda a gente é merecedora de sentir a alegria que é poder comunicar através de um holograma.

Posteriormente, a empresa de Nussbaum angariou cerca de 3 milhões de dólares, envolvendo Tim Draper, Doug Barry e Joe Lewis. Aliás, o empresário comprou a patente que alimentou a atuação de Tupac e melhorou-a… muito!

PORTL: Nussbaum é um empresário louco, mas visionário

O sistema holográfico de Nussbaum pode transmitir imagens a qualquer hora do dia ou da noite. Ademais, se arranjar um fundo branco e estiver disposto a gastar 60 mil dólares, pode adquirir este sistema holográfico e instalá-lo em sua casa. A partir daí, qualquer parte do mundo pode ser uma possível paragem.

Conforme referiu Nussbaum, a empresa já fabricou várias dúzias de equipamentos e já entregou em centros comerciais, aeroportos e cinemas.

Além da verosimilhança entre a imagem transmitida pelo holograma e a pessoa que nele é mostrada, o sistema garante uma interatividade muito credível. Isto, porque, através do hardware do sistema da PORTL, os utilizadores podem ouvir o que as pessoas que estão à volta do holograma estão a dizer. Além disso, é ainda possível responder-lhes.

Futuramente, Nussbaum pretende construir uma versão mini deste sistema holográfico, do tamanho de um computador fixo. Então, este poderá ser usado para gravar e para distribuir hologramas pelas pessoas com um equipamento PORTL.

