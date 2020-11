Edição limitada do Galaxy Z Fold 2 Aston Martin está a chegar à China

A Samsung estabeleceu uma parceria com a inglesa Aston Martin e juntas criaram uma edição limitada e especial do smartphone dobrável Galaxy Z Fold 2. Certamente que este modelo vai fazer as delícias dos mais fanáticos por ambas as marcas.

Mas, de acordo com as últimas informações, o Galaxy Z Fold 2 Aston Martin será vendido exclusivamente no mercado chinês.

Algumas fabricantes de smartphones criam parcerias com outras marcas, nomeadamente de automóveis, e desenvolvem edições especiais dos seus equipamentos alusivas a essa mesma marca.

Há alguns desses equipamentos que se tornaram tão populares que até já foram lançados vários modelos consecutivos nessas versões especiais. Um desses exemplos é o Huawei Mate 40 RS Porsche Design que deverá custar cerca de 2.000 euros.

Galaxy Z Fold 2 Aston Martin vai ser um exclusivo da China

Apesar de o novo dobrável da Samsung já ser, só por isso, um smartphone especial, a marca sul-coreana ainda o quis tornar mais valioso. Desta forma, a empresa celebrou uma parceria com a popular marca de carros inglesa Aston Martin.

Através desta parceria, ambas criaram então a edição especial e limitada do Galaxy Z Fold 2 Aston Martin. Mas há um pequeno detalhe que vai deixar muitos utilizadores descontentes. O smartphone vai estar disponível apenas e exclusivamente para o mercado chinês.

Durante o dia de ontem várias imagens foram divulgadas pelo confiável leaker Ice Universe (@UniverseIce) na sua conta do Twitter.

O telefone virá numa caixa em tons de cinza que conta com o logótipo Galaxy Fold 2 5G e Watch3. Desta forma, este pack especial vai ainda trazer o relógio inteligente da marca, o Galaxy Watch 3 em Mystic Black.

A caixa tem ainda a palavra TMALL escrita, o que significa que o produto será vendido exclusivamente por esta loja. No entanto ainda não há informações na plataforma online.

Dentro da caixa vem o Galaxy Z Fold 2 em cor Mystic Black, mas sem detalhes extravagantes, contando apenas com o logótipo da Aston Martin. Para além disso, o smartphone conta ainda com uma capa extra de couro cor-de-laranja.

Mas há mais… o pack traz também um polo Aston Martin azul marinho e um boné de basebol preto e branco.

Já no que respeita a características, as diferenças do modelo ‘normal’ não serão muitas. Este modelo especial trará o processador Snapdragon 865+ com conectividade 5G. Vem com um ecrã OLED de 7,6 polegadas e até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.

Quanto ao sistema operativo será Android 10 com One UI. Terá ainda três câmaras de 12 MP e uma bateria de 4.500 mAh com carregamento rápido de 25 W.

Para já ainda não se sabe a data de lançamento nem o preço desta edição limitada