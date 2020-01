O projeto NEON da Samsung foi oficialmente revelado e traz uma visão futurista para o nosso mundo. A empresa sul-coreana pretende criar “humanos artificiais”, altamente realistas e responsivos, que poderão ser usados numa panóplia de tarefas.

Estes “humanoides computadorizados” poderão elevar a nossa interação com as assistentes virtuais – como a Bixby e muitos outros – a um nível nunca antes visto até hoje.

As primeiras informações relativas ao projeto NEON da Samsung começaram a circular no final do ano passado. Inicialmente equacionava-se que podia ser uma assistente pessoal e virtual mais avançada, substituta para a tão polémica Bixby.

No entanto, tal não é bem assim. O mais recente projeto da Samsung foi dado a conhecer na CES 2020 e vai mais além de ser uma mera assistente controlada por vós.

Estes humanoides digitais pretendem ter um papel ativo na nossa vida, sendo um auxiliar para facilitar o nosso quotidiano relativo a uma enorme panóplia de tarefas.

Os “humanos artificiais” da Samsung NEON em breve poderão estar por toda a parte…

Acima de tudo, há a vertente tecnológica de criar humanos de forma digital com tanta precisão como é mostrado no website do projeto NEON. Os resultados alcançados pela Samsung são notáveis e esta afirma ter recorrido a Inteligência Artificial para conseguir amostras tão reais.

Tendo os “humanos artificiais” sido criados, estes poderão ser usados por toda a parte. No carro, por exemplo, poderá passar a ter um assistente que o informa de todas as informações necessárias, para além de executar as ordens que desejar. Não obstante, tal já existe… São os assistentes virtuais como a própria Bixby da Samsung.

Deste modo, o âmbito deste projeto da Samsung ainda é um pouco abstrato… Nos comunicados feitos pela empresa, esta afirma a possibilidade de os “humanos artificiais” poderem estar presentes em várias plataformas, mas isso aparenta ser a criação de um mero avatar das assistentes pessoais que temos atualmente.

Assim sendo, o melhor é esperar por desenvolvimentos. Sem dúvida que este projeto da Samsung é interessante e tem um potencial enorme… No entanto, a empresa de momento ainda não foi objetiva quanto ao que pretende alcançar com o NEON. Apesar de tudo, é importante ressalvar a capacidade de criar humanos tão realistas recorrendo às capacidades da Inteligência Artificial!

Os deepfakes prometem ser uma das tendências para os próximos anos…