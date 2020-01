Depois de divulgarmos os 10 sites de torrents mais populares para 2020, resta saber quais os conteúdos que são mais ‘sacados’.

Vamos então conhecer o TOP 10 dos filmes mais pirateados desta semana.

A elaboração do TOP 10 que se segue teve como base os conteúdos mais sacados através do BitTorrent. O download refere-se a diversas versões como Web-DL, Webrip, HDRip, BDrip e DVDrip. Vamos conhecê-los!

TOP 10: Os filmes mais pirateados desta semana

10 – FORD V FERRARI

Ford v Ferrari é um filme de 2019 que conta a história de uma equipa excêntrica de engenheiros e designers que são incumbidos de construir o Ford GT40, um potente carro para derrotar a equipa da Ferrari.

É o 10º filme mais sacado desta semana e tem uma classificação de 8,3/10 no IMDB.

9 – THE ADDAMS FAMILY

The Addams Family é um título já conhecido da maioria das pessoas, porém recebeu uma nova versão em 2019. A família mais macabra do cinema muda-se para um subúrbio, onde Wednsday Addams trava amizade com a filha de uma apresentadora de TV bastante hostil… e os problemas começam com o conflito entre famílias.

No IMDB tem uma classificação de 5,8/10.

8 – ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

Once Upon a Time… in Hollywood conta a história de um ator quase acabado que, juntamente com o deu duplo, tenta alcançar fama e sucesso na indústria cinematográfica, no ano de 1969, em Los Angeles.

O filme, de 2019, foi o 8º mais sacado desta semana e tem uma classificação de 7,8/10 no IMDB.

7 – AD ASTRA

No filme AD Astra o astronauta Roy McBride envereda numa missão, para além do sistema solar, para descobrir a verdade sobre o seu pai que desapareceu há mais de 30 anos numa expedição mal-sucedida.

No IMDB tem uma classificação de 6,7/10.

6 – JEXI

Jexi é uma comédia que mostra o que acontece quando gostamos mais do nosso telemóvel do que outra coisa no Mundo.

É o 6º filme mais pirateado desta semana e está classificado com 6,1/10 no IMDB.

5 – BLACK AND BLUE

Uma mulher polícia novata tem um grande desafio pela frente depois de testemunhar um assassinato cometido por dois dos seus colegas. Black and Blue é um filme de 2019, está no meio da lista deste TOP 10 e no IMDB tem uma classificação de 5,9/10.

4 – ZOMBIELAND: DOUBLE TAP

Se gosta de filmes de Zombies, então provavelmente irá adorar o Zombieland: Double Tap. O filme conta a história da aventura de Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock no combate aos mortos-vivos.

É o 4º filme mais sacado e no IMDB conta com uma classificação de 6,9/10.

3 – FROZEN 2

Em Frozen 2, Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven deixam Arendelle e viajam para uma floresta no meio de uma terra encantada, com o objetivo de perceber a origem dos poderes de Elsa e, assim, salvar o seu reino.

Um filme que encanta pequenos e grandes, cuja música não sai do ouvido e que foi o 3º filme mais sacado da semana. No IMDB tem uma classificação de 7,2/10.

2 – JOKER

Provavelmente um dos filmes mais falados nas redes sociais e que parece não ter deixado ninguém indiferente.

Joker mostra o outro lado do comediante Arthur Fleck que se esforça para cativar e arrancar sorrisos dos poucos admiradores que ainda tem.

Este filme ganha a medalha de prata neste TOP, tendo uma classificação de 8,7/10 no IMDB.

1 – MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL E o filme mais pirateado desta semana é… Maleficent: Mistress of Evil. O filme dá seguimento à história de Maléfica, e desta vez o problema está no casamento da sua afilhada Aurora com o príncipe Phillip, pois Aurora irá viver com a sogra, a rainha Ingrith. Maléfica não aceita esta situação e vai tentar de tudo para afastar o jovem casal. Tem uma classificação de 6,8/10 no IMDB.

Já viu algum destes filmes?