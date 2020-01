A ideia de haver robots nas empresas, a realizar o trabalho dos funcionários, pode gerar medo nalgumas pessoas. No entanto, um estudo recente mostrou que 64% das pessoas confia mais num robot do que no seu gerente.

Aproveitando o tema, na nossa questão desta semana pretendemos saber qual a sua opinião sobre a inclusão de robots no local de trabalho.

De acordo com os resultados de um recente estudo são surpreendentes, concluindo que 64% das pessoas prefere confiar mais num robot do que no seu próprio gerente, e 50% preferia pedir conselhos à máquina.

A maior parte dos funcionários que prefere confiar em robots, encontra-se na Índia (89%), enquanto que a menor parte trabalha no Reino Unido (54%).

Por sua vez, os Homens estão mais propensos a recorrer à Inteligência Artificial (56%), do que as 44% mulheres.

Em suma, como é um tema pertinente, pois os robots vão ganhando cada vez mais expressão nas empresas, queremos saber a sua opinião sobre este assunto.

Responda à nossa questão desta semana:

Qual a sua opinião sobre a inclusão de robots no local de trabalho? Acho bem. Seria uma forma de aumentar a produtividade.

Aceitável, mas como complemento e não como substituição de trabalhadores.

Não concordo. Colocam em risco os postos de trabalhos. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

