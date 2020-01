Quer um Office à borla? Chegou o novo LibreOffice 6.4

Não há dúvida que nas ferramentas de produtividade a Microsoft é a empresa que mais se destaque. No entanto, nos últimos anos, muitas plataformas têm aparecido e uma das que se tem destacado é o LibreOffice.

A Document Foundation lançou recentemente o LibreOffice 6.4! Conheçam já as novidades.

O Libreoffice é uma suite de produtividade que tem vindo a conquistar cada vez mais utilizadores. Esta suite tem ganho muitas novas funcionalidades e digamos que possui todas as funções necessárias para um utilizador de nível intermédio e até oferece algumas características avançadas.

Novidades do LibreOffice 6.4

Tal como era esperado, o LibreOffice 6.4 traz novas funcionalidades e melhorias às funções que já disponibiliza. A Document Foundation sublinhou que o principal destaque desta versão é o “desempenho” e também o suporte perfeito para os formatos DOCX, XLSX e PPTX.

Funções também em destaque…

Gerador de códigos QR Sistema rápido de suporte/ajuda Comentários à informação podem ser marcados como resolvidos Redação automática Painel da tabela adicionado à barra lateral do Writer Possibilidade de combinar várias caixas de texto numa só (Disponível no Draw e Impress) Outras novidades… ver aqui



Esta nova versão está disponível GRATUITAMENTE para Windows, macOS e Linux – obter aqui.

O LibreOffice oferece ferramentas idênticas ao Word, Excel e PowerPoint. O Draw é uma ferramenta de diagramas semelhante ao Visio. Existem também o Math que é usado para criar fórmulas simples e complexas e o Baseque é um estilo de Microsoft Access. Tal como o Office 365, o LibreOffice também está disponível na cloud – veraqui.

Além do LibreOffice existem outras alternativas fantásticas e gratuitas que pode usar em substituição do Office da Microsoft. Vejam no artigo seguinte quais as alternativas que sugerimos.