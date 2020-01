Sabe que dados pessoais a Apple tem guardados sobre si?

Veja como obter uma cópia de todos os dados pessoais que a Apple guarda sobre si

A privacidade é cada vez mais um tema de extrema importância, tanto para empresas como para utilizadores. Vivemos num mundo tecnológico em que dados pessoais e informações sobre o utilizador são cruciais para as diversas ferramentas que usamos diariamente, sendo inevitável a sua partilha com as empresas que fornecem estes serviços.

No entanto, é bastante comum perdermos o controlo dos dados que partilhamos, sendo difícil saber “quem sabe o quê” sobre nós. Veja a seguir como saber que dados está a partilhar com a Apple, e como fazer a sua gestão.

Sempre que o assunto é privacidade, a Apple orgulha-se da forma como são geridos os dados pessoais dos seus clientes. E é assim que a empresa quer manter a sua política de privacidade, mesmo que para isso seja obrigada a enfrentar entidades como o FBI.

Os nossos dados pessoais estão em todo o lado

Com uma vasta quantidade de diferentes equipamentos e serviços no mercado, usados por milhões de pessoas, é natural que a Apple tenha na sua posse uma grande quantidade de informações e dados pessoais que cada um dos utilizadores vai, inevitavelmente, partilhando com a empresa.

Apesar de nós, como utilizadores, termos consciência desta partilha, é quase certo que não somos capazes de discriminar tudo o que a Apple sabe sobre nós, e que informações transmitimos diariamente com a empresa.

Como podemos gerir os nossos dados?

No sentido de dar algum controlo aos seus clientes sobre os dados que partilharam ou estão a partilhar, a Apple disponibiliza uma plataforma online, na qual é possível consultar, gerir, pedir um relatório completo ou mesmo apagar todos os dados partilhados com a empresa.

Para ver todos os seus dados partilhados com a Apple, basta aceder a privacy.apple.com e entrar na plataforma com o seu Apple ID.

Depois da fazer login na plataforma de privacidade, são apresentadas quatro opções para a gestão dos dados. Desta forma, poderá:

Obter uma cópia dos seus dados;

Corrigir os seus dados;

Desativar temporariamente a sua conta;

Eliminar a sua conta.

A Apple envia-lhe uma cópia de todos os seus dados

Das opções disponíveis, a mais interessante é sem dúvida a primeira. Aqui pode descarregar uma cópia de todos os seus dados de aplicações e serviços da Apple. Esta cópia pode incluir informações como o seu histórico de compras, ou dados de utilização de apps, bem como todas as suas informações nos serviços apple, como calendários, fotografias e documentos.

É apresentada uma lista na qual pode escolher que dados descarregar. Aqui são apresentados todas as aplicações ou serviços que armazenam dados do utilizador, e desta forma é dada ao utilizador a possibilidade de os consultar.

A cópia é então preparada com os dados seleccionados. Este processo pode demorar, segundo a Apple, até 7 dias. Para garantir que todas as informações do utilizador se mantêm em segurança, evitando desvios, este tempo de espera é usado para garantir que o pedido foi efetivamente feito pelo utilizador.

No final do processo, a descarga pode incluir:

Os dados de apps e informações de atividade em folhas de cálculo ou ficheiros em formato JSON, CSV, XML ou PDF;

Documentos, fotografias e vídeos no seu formato original;

Contactos, calendários e marcadores em formato VCF, ICS e HTML.

Ao avançar, pode escolher o tamanho dos ficheiros a descarregar que mais lhe convém. De seguida, e após concluir o pedido, é informado que os dados estão a ser preparados, sendo notificado por email assim que estes estiverem prontos.

A qualquer momento pode aceder a privacy.apple.com para consultar o estado dos seus pedidos.