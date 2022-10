Pizza Hut já tem robôs a fazer as suas entregas

A passos largos, a robótica está cada vez mais presente. Apesar de Portugal nem sempre testemunhar estas novidades tecnológicas, elas existem e poderão, eventualmente, chegar cá. Conheça a Raja e o Hugo, as novas contratações da Pizza Hut.

Para já, a empresa responsável está a levá-los apenas para o Canadá.

Lê-se num tweet da Pizza Hut Canadá:

Após décadas de entregas nas vossas casas, os robôs podem agora entregar comida à sua porta em áreas selecionadas de Vancouver.

Os cidadãos de Vancouver, no Canadá, vão começar a ter a oportunidade de ver a sua comida ser entregue pela Raja ou pelo Hugo, dois robôs contratados pela Pizza Hut. Criados pela empresa Serve Robotics, os dois robôs chegam para, conforme revela o CEO Ali Kashani, preencher a lacuna causada pela falta de mão de obra.

Embora o projeto tenha começado nos Estados Unidos da América, há uns anos, a Raja e o Hugo são os primeiros do seu género em Vancouver, no Canadá. Aliás, Kashani revelou que os robôs já fizeram 25.000 entregas no país de origem, onde foram utilizados durante algum tempo.

Segundo Kashani, os dois robôs são totalmente elétricos, pelo que não irão afetar negativamente o ambiente, ao contrário do que acontece com os trabalhadores comuns, que circulam em veículos prejudiciais para o ambiente.

É diferente das bicicletas e scooters, porque não se pode realmente fazer muito com ele, pelo que não há mercado para ele. As pessoas não podem utilizá-lo pessoalmente.

Explicou Kashani, acrescentando que eles são capazes de percorrer cerca de 500 metros, em Vancouver.

Uma vez que a Serve Robotics pretende ir além deste projeto-piloto, é possível que, num futuro próximo, mais áreas do Canadá sejam presenteadas com outros robôs semelhantes à Raja e ao Hugo da Pizza Hut.

