Edengate: The Edge of Life, um jogo inspirado na pandemia

Foi revelado recentemente, pela editora indie Hook, o jogo Edengate: The Edge of Life, um titulo negro que relata o despoletar de uma pandemia numa pequena cidade.

Trata-se de um tema bem atual e que foi inspirado pelo COVID. Venham conhecer um pouco mais.

A editora indie Hook revelou recentemente o seu próximo projeto, Edengate: The Edge of Life. Uma aventura extremamente focada na narrativa que chegará ao PC, Playstation 4 e Xbox One.

Trata-se de um jogo com um enredo extremamente familiar que, segundo os seus produtores, bebeu clara inspiração na pandemia COVID e nas alterações que trouxe à nossa forma de vida, durante mais de 2 anos.

Efetivamente, os responsáveis pelo jogo deixaram bem vincado que o conceito e desenvolvimento de Edengate: The Edge of Life foram formados no decorrer dos meses mais duros da pandemia COVID e que o próprio jogo representa um pouco desse período.

A intenção desta narrativa negra e pesada, é a de demonstrar o medo, o isolamento e a sensação de incerteza que os elementos da equipa sofreram durante esses meses. Aliás, tratando-se de uma experiência tão pessoal, os produtores de Edengate: The Edge of Life esperam que a narrativa emocional do titulo, juntamente com a sua jogabilidade, consigam fazer passar a mensagem e as suas emoções aos jogadores.

Em Edengate: The Edge of Life, o jogador controla Mia, uma bióloga que acorda num hospital abandonado sem quaisquer memórias de como ali foi parar.

Apercebendo-se da inexistência de vivalma em redor, Mia parte numa investigação para descobrir o que sucedeu com ela e o facto de ter ido parar ao hospital mas também para tentar descobrir o mistério por detrás da desolação e abando, da cidade de Edengate.

O que aconteceu com ela? O que aconteceu com o Mundo que ela recordava? E é assim que começa uma viagem emocional de descoberta, tentando encontrar algo que faça sentido. Tentando descobrir quais os eventos que levaram a que uma cidade tão repleta de vida e atividade, se veja de repente, completamente vazia e abandonada.

Desta forma, Edengate: The Edge of Life apresenta uma jogabilidade que mistura um pouco de exploração, como investigação e dedução, resolução de puzzles e quebra-cabeças e tomadas de decisões que irão acompanhar Mia ao longo da sua viagem emocional até à descoberta dos eventos que antecederam o seu acordar no hospital.

Edengate: The Edge of Life foi escrito por Matthew Seiji Burns, e apresenta uma banda sonora da autoria de Laryssa Okada.

Edengate: The Edge of Life chega em breve, no dia 25 de Outubro, ao PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.