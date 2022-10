Navegar de forma segura na internet: 5 dicas para os mais novos

O mundo online oferece às crianças oportunidades previamente inimagináveis de aprendizagem e socialização, mas também as expõe a uma série de perigos.

Como é que se pode direcioná-las para hábitos de Internet mais seguros? Conheça 5 dicas da ESET.

5 dicas para importantes para navegar seguro na internet

A maneira como as nossas vidas digitais se tornaram envolvidas com o mundo físico trouxe novos e grandes desafios para pais, encarregados de educação e professores. Não só porque é essencial ensinar as crianças como ler e perceber informação online na internet, bem como navegar pela Internet em geral, mas também porque há uma infindável lista de riscos à espreita online.

À medida que as crianças se habituam à sua rotina de regresso às aulas, agora é a altura perfeita para pais e educadores as guiarem até uma vida digital segura. A ESET, uma empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, oferece cinco dicas importantes para conseguir isto.

#1 - Definir autenticação forte

Tal como os adultos, as crianças debatem-se com segurança de passwords nos serviços da internet. É possível ajudá-las explicando que devem usar passwords fortes e únicas – e depois mantê-las privadas. E que, mesmo em videojogos, uma password forte protege o seu inventário contra pessoas que querem roubá-lo.

Na verdade, devem considerar usar passphrases, em vez de palavras simples e fáceis de adivinhar, que consistem numa sequência longa de palavras e caracteres – mas não demasiado difícil de memorizar. Algo do tipo “HarryPotterE5Nuggets” é muito melhor do que, por exemplo, “morango”.

Mesmo definindo uma boa password é preciso garantir que esta não é simplesmente roubada através de um keylogger ou outro malware. É aqui que entram soluções de proteção como o ESET Internet Security, que está disponível para Windows, macOS e Android, para que os utilizadores permaneçam seguros enquanto navegam na Internet em qualquer dispositivo.

É também importante sublinhar o facto de que as passwords ou passphrases nunca devem ser partilhadas com ninguém, e até sugerir usar uma camada adicional de proteção como autenticação de dois fatores. Se necessário, deve-se ajudar as crianças no processo de definição de passwords para proteger as contas online com os seus dados mais pessoais. E por falar em dados pessoais...

#2 - Os dados pessoais são pessoais

Embora seja importante ensinar às crianças que os dados pessoais se devem manter privados na Internet, até adolescentes mais velhos nem sempre percebem todas as implicações de partilhar os seus dados pessoais online, correndo o risco de se tornarem vítimas de phishing.

Deve-se explicar que não é seguro abrir links de origem desconhecida, e que mesmo se for um amigo a enviar algum link, deve-se sempre confirmar se foi mesmo o amigo a enviar e confirmar que o link é válido e seguro, ou se é spam, antes de clicar nele. E o mais importante de tudo é ensinar que nunca se deve fornecer o nome completo, números de identificação, moradas ou dados bancários a ninguém, nem mesmo a amigos. Soluções como o ESET Internet Security podem ajudar nestes casos graças às suas funcionalidades de anti-phishing.

Como pai ou educador, tem que se ter em consideração o facto de crianças e adolescentes inevitavelmente irem quebrar as regras. Assim, é essencial reforçar a ideia de que, no mínimo, nunca devem revelar a sua escola ou morada de casa a ninguém na Internet.

#3 - Os dados pessoais são importantes

Crescer na era digital significa ter todos os seus dados online, seja numa plataforma governamental ou num perfil em redes sociais. Atualmente até já são usados sistemas de reconhecimento facial, wearables que recolhem dados vitais, bases de dados com as notas dos estudantes e videojogos que exigem registo com dados pessoais. Não há escapatória.

No entanto, é importante que os jovens percebam como estes dados podem ser usados. Deve-se explicar que são valiosos para as empresas construírem perfis personalizados, redes sociais apresentarem anúncios direcionados, governos recolherem informação sobre os seus cidadãos e até servirem como fonte de rendimento para hackers que os usam para atividade maliciosa. Este último perigo pode ser atenuado com ferramentas como firewall e proteção bancária, incluídas no ESET Internet Security.

#4 - Partilhar nem sempre é a melhor ideia

De certa forma, dispositivos móveis como portáteis, telemóveis e tablets deram um novo significado ao conceito de computador pessoal. Mas a verdade é que os computadores foram feitos para serem usados por utilizadores individuais, não partilhados. As crianças e adolescentes podem não saber isto, partilhando os seus dispositivos com os amigos ao mostrar imagens ou jogar videojogos.

No entanto, se isto acontecer, deve sempre ser feito sob a sua supervisão. Não só por uma questão de segurança para evitar partidas não muito engraçadas, mas também para proteger os seus dados pessoais. E mais importante ainda, nunca devem emprestar os seus dispositivos a alguém que não conhecem – sem exceção. O ESET Internet Security inclui controlos parentais para bloquear certas definições e aplicações importantes, minimizando potenciais estragos resultantes destas interações.

#5 - Cuidado com estranhos

Mais um tópico que pais e educadores devem abordar com os mais jovens é o perigo de interagir com estranhos. Embora o mais simples seja ensinar a nunca entrar no carro de um estranho, a Internet é basicamente um grande espaço público cheio de estranhos. É importante explicar-lhes o que pode acontecer se não tiverem cuidado, e como prevenir situações indesejadas.

As crianças devem saber que a Internet é um lugar onde as pessoas, escondidas atrás de computadores, podem ser desagradáveis. E que quanto mais dados partilham, maior o potencial perigo; por outras palavras, maior a probabilidade de adultos mal-intencionados conseguirem obter e depois subverter a sua confiança e amizade, ou de outra forma usá-la contra eles.

É por isso que é essencial ensinar as crianças a ter cuidado, não só com pessoas que não conhecem, mas também com quem conhecem, expondo o significado de conceitos como cyberbullying e grooming, e como os estranhos podem dar-se ao trabalho de construir amizades falsas para enganar os jovens e levá-los a partilhar dados pessoais, potencialmente resultando em intimidação, medo ou até dano físico.

Pode ser desafiante ensinar as crianças a navegar pelos perigos tanto do mundo físico como virtual. Até é difícil para adultos. Para além disso, os mais jovens nem sempre dão valor aos conselhos dos adultos sobre a Internet; afinal de contas, alguns deles pertencem à primeira geração de verdadeiros nativos digitais.

Para tornar a mensagem mais apelativa, não se deve resistir ou condená-los por usar as apps ou jogos de que gostam; a melhor solução é juntar-se a eles, ajudando-os a instalar as apps e jogando em conjunto. Criar as contas, partilhar conteúdo, discutir possíveis perigos e tornar a própria experiência parte da conversa é o melhor caminho para guiar as crianças no mundo da segurança digital.

Dito isto, preocupações como o tipo de websites que as crianças visitam e o tempo que passam online continuam a ser válidas. É aqui que entram soluções de segurança como o ESET Internet Security, com funcionalidades de controlo parental que podem ajudar a proteger as crianças de conteúdo malicioso. Este tipo de software deve ser visto como uma forma de proteção benigna, não de controlo absoluto, sendo particularmente útil para crianças mais novas, pelo menos até crescerem e conseguirem defender-se melhor.

