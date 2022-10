Combustíveis: Não se esqueça de atestar hoje o depósito

Os portugueses estão a ir este domingo às gasolineiras para atestar os depósitos. Tal acontece porque amanhã vai-se registar um dos maiores aumentos dos combustíveis das últimas seis semanas.

A partir de segunda-feira, o litro de gasóleo vai aumentar cerca de 11,5 cêntimos. O litro de gasolina deverá custar mais sete cêntimos.

Em Portugal continua em vigor o desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% até ao final do ano, no âmbito do pacote de ajuda do Governo às famílias devido ao aumento dos preços. Além disso, a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa até ao final do ano.

A partir do final deste mês, os portugueses vão também receber novos apoios inseridos num pacote de medidas para travar o impacto da inflação. Entre as medidas apresentadas, encontra-se um pagamento de 125 euros para trabalhadores com um rendimento bruto até 2.700 euros mensais (pagamentos feitos a partir do dia 20 de outubro). Os pensionistas que recebem menos de 5.318 euros mensais vão auferir mais meia pensão.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,756 euros por litro, enquanto que o da gasolina simples 95 vale 1,749 euros. Portugal tem a 11ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia e o gasóleo ocupa a 19ª posição do ranking europeu, segundo o boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia.

Esta semana, os países exportadores de petróleo acordaram uma redução de produção na ordem dos dois milhões de barris por dia. Esta decisão, que provoca uma menor oferta, fez disparar o preço da matéria-prima.

Combustíveis mais baratos? Veja neste site

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado, pelo Decreto-Lei n.º 243/2008, de 18 de dezembro, o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Para além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.