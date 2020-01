A morte do general Qasem Soleimani do Irão tem sido o tema do momento. A operação foi feita pelos EUA, que recorreram a um drone General Atomics MQ-9 Reaper de 16 milhões de dólares.

Fique a conhecer mais sobre o temido drone, que neste caso em específico usou ainda mísseis do tipo Hellfire.

O general iraniano Qasem Soleimani foi morto no dia 3 de janeiro de 2020 em Bagdá, no Iraque. A morte aproximou-se de forma silenciosa, rompendo através dos mísseis do tipo Hellfire. Neste caso, tal foi ordenado pelos EUA que usaram um drone General Atomics MQ-9 Reaper.

Este gigante dos céus é já bastante famoso, tendo sido usado em operações anteriores da Força Aérea dos EUA (USAF). O seu desenvolvimento arrancou em 1998 e o primeiro voo foi feito no dia 2 de fevereiro de 2001, apesar de só ter sido introduzido em missões a partir de 2007.

O seu desenvolvimento custou $11,8 mil milhões, sendo que cada um é vendido por $16 milhões. Até 2014, haviam sido produzidos mais de uma centena de drones deste modelo.

A operação dos EUA para matar o general do Irão

Segundo o Pentágono, a ação foi o resultado de um longo e complexo processo de apuramento de dados de inteligência captados por agentes de campo, informadores secretos, interceção eletrónica de mensagens, controlo por meio de aeronaves de reconhecimento e outros meios de caráter reservado.

Tal missão culminou com o envio de dois mísseis do tipo Hellfire que haviam sido transportados pelo drone MQ-9 Reaper da empresa General Atomics. O general Qasem Soleimani circulava num veículo blindado, mas tal não foi suficiente para fazer face à ação das ogivas de 10 quilos.

Quanto ao drone, este é o maior e mais avançado da sua classe. As suas capacidades permitem que permaneça em voo durante 27 horas com carga externa máxima de 1.746 kg – uma combinação de sensores digitais e até quatro mísseis Hellfire, com alcance de 500 m a 11 km, guiados por um feixe de luz laser.

Segundo um engenheiro da General Atomics, o MQ-9 Reaper recorre a uma tecnologia que elimina quase por completo o lag na execução dos comandos emitidos à distância. Deste modo, o controlo do drone é feito virtualmente em tempo real.

Estas impressionantes máquinas de guerra não estão ao alcance do comum dos mortais, mas a sua tecnologia é de topo! Hoje em dia os drones massificaram-se no mercado de consumo, mas naturalmente estamos perante máquinas completamente diferentes que proporcionam utilizações dispares.

