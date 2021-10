Face Pay: Já se pode pagar por reconhecimento facial em 240 estações de metro em Moscovo

A inovação tecnológica também já chegou aos pagamentos de produtos e serviços. Por exemplo, alguns supermercados já dispensaram as caixas e os clientes pagam apenas através da identificação por via de uma app.

Mas agora na Rússia foi implementado um sistema bastante interessante. Designa-se Face Pay e já permite que em mais de 240 estações de Metro de Moscovo os utilizadores façam o pagamento através de reconhecimento facial.

Já é possível pagar com o rosto nos metros de Moscovo

O metro de Moscovo, capital da Rússia, começou a adotar nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, a opção de pagamento designada "Face Pay". Em suma, trata-se de um sistema de reconhecimento facial que já está então presente em mais de 240 estações do metro da cidade.

De acordo com as informações avançadas pelo The Guardian, o novo sistema vai no entanto depender de fotografias das pessoas armazenadas de forma a validar os pagamentos neste meio de transporte. Assim sendo, caso o passageiro queira começar a pagar as suas viagens através do reconhecimento facial, deve então fazer upload de uma imagem do seu rosto e ligar o seu cartão do banco à aplicação Mosmetro.

Depois, através dos dados do utilizador devidamente inseridos no sistema, basta que este olhe para a câmara que se encontra colocada acima do torniquete (o equipamento que condiciona a passagem e acesso das pessoas). Este processo vai então levar ao reconhecimento facial do cliente e ao consequente pagamento da passagem que será descontado no cartão do banco.

De acordo com Sergey Sobyanin, prefeito da capital: "Moscovo é a primeira no mundo a implementar o Face Pay nesta escala. Esta tecnologia é nova e muito complexa, vamos continuar a trabalhá-la para a melhorar".

As autoridades de Moscovo esperam que até 15% dos passageiros do Metro usem regularmente o Face Pay ao longo dos próximos 3 anos. Mas esperam também que a utilização leve outras pessoas a escolher este modo de pagamento.

Sistema levanta algumas preocupações

Embora as autoridades garantam que os dados dos utilizadores estão criptografados com segurança, e que os mesmos apenas possam ser acedidos por funcionários autorizados, algumas preocupações com a privacidade já se fizeram ouvir. De acordo com alguns ativistas, este sistema pode representar uma 'etapa perigosa' nos esforços para controlo da população.

Segundo Stanislav Shakirov, fundador do grupo Roskomsvoboda, dedicado à proteção dos direitos digitais e à liberdade de informação: "Este é um novo passo perigoso na pressão da Rússia para o controlo da população. Precisamos ter total transparência sobre como esta aplicação vai funcionar na prática. Estamos a aproximar-nos de países autoritários como a China, que dominam a tecnologia facial. O metro de Moscovo é uma entidade governamental e todos os dados podem ficar nas mãos dos serviços de segurança".

Para além do Face Pay, a capital da Rússia também alargou recentemente a sua tecnologia de reconhecimento facial em toda a cidade através de uma rede de mais de 175.000 câmaras de vigilância.