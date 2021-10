O Nokia 3310 é um dos smartphones mais resistentes que já foram criados. Esta fio a referência durante muitos anos, quer em termos de durabilidade, quer em termos de bateria e resistência geral, num mercado cada vez mais competitivo.

Assim, e dada esta sua particularidade, é muitas vezes usado para comparações com o que chega de novo. O mais recente embate colocou frente a frente o Nokia 3310 com o novo iPhone 13 Pro. Os resultados são surpreendente e mudam muito do que era dado como certo.

A cada novo lançamento os fabricantes tentam criar smartphones mais resistentes e mais duradouros. A Apple segue este mesmo caminho e a prova está no novo iPhone 13. A sua resistência foi aumentada e este e hoje um dos mais resistentes.

Para o provar, o canal do YouTube TechRax, dedicado a testar a resistência de equipamentos, resolveu colocar frente a frente 2 dos mais resistentes smartphones. Assim, temos num teste de queda o novo iPhone 13 Pro e o Nokia 3310.

O vídeo fala por si e mostra que a queda destes 2 smartphones de uma altura muito elevada. Os testes foram realizados de forma separada e os resultados não podiam ser mais distintos. Ambos sofreram com a queda, mas com diferentes graus de destruição.

Dada a sua fama de resistência e durabilidade, o Nokia 3310 acabou por desiludir. Na sua primeira, e única queda, este smartphone ficou completamente separado nas suas várias peças e componentes. A capa frontal e traseira foram separadas e o teclado, e a bateria, também se isolaram.

Já no que toca ao iPhone 13 Pro, este acabou por ser extremamente resistente. A cada uma das 3 quedas realizadas o grau de destruição foi aumentando, mas sem que este telefone deixasse de funcionar. A sua elevada resistência ficou aqui bem patente.

Este é meramente um teste de resistência, sem qualquer validade real, mas mostra de forma efetiva a resistência do iPhone 13. O embate foi contra um verdadeiro ícone de resistência e que aqui acabou por ficar em segundo lugar. O Nokia 3310 é à prova de (quase) tudo, mas o iPhone 13 parece estar ao mesmo nível.