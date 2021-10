O histórico recente da Microsoft em relação a impressoras não é o melhor e parece estar agora a alargar-se ao Windows 11. As atualizações, que se esperam ser livres de problemas, têm trazido novas situações, nem sempre simples de resolver.

Este cenário volta a estar presente e mais uma vez os problemas com as impressoras voltaram. Para o Windows 11 é a primeira incidência, mas nas restantes versões voltam a ser algo infelizmente normal e que ninguém quer.

Foi há poucos dias que a Microsoft lançou mais um conjunto de atualizações. Era a primeira do novo Windows 11, mas não veio livre de problemas. O que é descrito mostra que quem tenta instalar novas impressoras por HTTP não o está a conseguir.

Windows 11: 21H2;

Windows 10: 21H1, 20H2, 2004, 1909, 1809, 1607, Enterprise 2015 LTSB;

Windows 8.1;

Windows 7 SP1;

Windows Server: 2022, 20H2, 2004, 1909, 1809, 2016, 2012, 2008 SP2.

As versões do Windows apresentadas acima estão a ter este problema e a não conseguir instalar impressoras. A recomendação neste caso é colocar os ficheiros no disco local e fazer a instalação dessa forma.

Além do erro descrito acima, a atualização do Windows 11 e restantes versões tem outra situação identificada. É também nas impressoras, mas desta vez no Internet Printing Protocol (IPP), usado em empresas para partilhar estes dispositivos.

Windows 11: 21H2;

Windows 10: 21H1, 20H2, 2004, 1809, 1909;

Windows Server: 20H2, 2004, 1809, 2022, 1909.

Neste caso o problema afeta menos versões do Windows, mas novamente o novo Windows 11 e versões recentes estão afetadas. Também neste caso existe uma solução, mas que deita por terra o conceito de partilha. Novamente os ficheiros devem ser copiados para o disco e a instalação feita localmente.

O positivo nestas duas situações é que a Microsoft já reconheceu a situação e estará já a trabalhar para a resolver. Em breve, e ainda sem data prevista ou sequer anunciada, o Windows 11 e as restantes versões vão receber uma atualização para corrigir o problema.

Esta situação é certamente reconhecida de muitos, que recentemente viram os seus sistemas deixaram de imprimir. Nessa altura o afetado foi o Windows 10, mas desta vez também o Windows 11 é vítima deste problema.