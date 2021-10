Falta de tinteiros na PSP atrasou a impressão de 15 mil multas

Problemas informáticos existem em quase todo o lado, mas são também de fácil resolução. Em Lisboa, a falta de tinteiros numa impressora da PSP está a atrasar a emissão de autos há sete meses.

A Polícia reconhece o problema informático, mas não admite prescrições das multas.

Impressora sem tinteiros não funciona desde março

A falta de tinteiros de uma impressora instalada na sede da Divisão de Trânsito de Lisboa, está, segundo revelação do sindicato, a dificultar a emissão de autos rodoviários. Segundo informações do CM, tal situação levou até ao momento ao não processamento de 15 mil multas na área da capital, entre as quais infrações que podem prescrever.

De acordo com as revelações, a impressora não funciona desde março. A maioria das infrações dizem respeito a excessos de velocidade que foram apanhados por radares.

Fonte oficial da Direção da PSP admitiu ao CM que "a paragem de uma impressora, com as formatações técnicas necessárias à impressão dos autos rodoviários, por esgotamento dos respetivos consumíveis. No entanto, atualmente já parecem existir os consumíveis necessários e por isso, refere e PSP, "em nenhum momento esteve a prescrição de autos".

De relembrar que em breve serão instalados mais radares de velocidade. O Ministério da Administração Interna e a ANSR indicam que o processo de reforço de 50 radares se encontra em fase de celebração de contrato tendo sido adjudicado a 18 de junho de 2021, aguardando visto prévio do Tribunal de Contas para avançar o contrato.

A partir do momento em que o contrato for assinado, a empresa terá nove meses para garantir a instalação dos 30 novos locais de controlo de velocidade instantânea. A grande novidade vai ser, no entanto, os radares de controlo de velocidade média no país.

Os vários distritos e estradas que vão receber os 10 novos radares de controlo de velocidade média são:

Setúbal (EN10, EN378, EN4, EN5 e IC1)

Lisboa (A9, EN10, EN6-7 e IC19)

Coimbra (A1 e EN109)

Évora (A6 e IP2)

Beja (EN206 e IC1)

Faro (EN398)

Santarém (A1)

Castelo Branco (IC8)

Aveiro (A41)

Porto (A3)

Leia também...