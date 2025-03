Maior bairro do mundo de casas impressas em 3D está pronto. Veja as imagens!

As casas impressas em 3D são exploradas há algum tempo, com algumas empresas a trabalhar na sua melhoria, por via de técnicas e materiais inovadores. Apesar de não serem a alternativa preferida, Georgetown, no Texas, alberga aquele que é, atualmente, o maior bairro de casas impressas em 3D do mundo, com 100 casas.

Há dois anos, a segunda maior construtora de casas dos Estados Unidos, a Lennar, fez uma parceria com a ICON, uma empresa de tecnologia 3D, para imprimir 100 casas num empreendimento chamado Wolf Ranch.

Conforme informámos, no ano passado, a ICON utilizava uma mistura de pó de betão, água, areia e outros materiais para colocar pilhas de betão em forma de tubo para construir paredes e, eventualmente, uma casa inteira.

Os alicerces e os telhados metálicos, por sua vez, envolviam equipas humanas.

Acabadas de concluir, segundo a CNBC, as empresas dizem que cerca de 75% das 100 habitações já foram vendidas.

Com o processo de construção oleado e os sistemas a funcionar 24 horas por dia, as empresas conseguiram, a certo ponto, construir duas casas por semana.

Temos aqui um produto durável que, se olharmos para a sua resistência ao vento para furacões, a sua resistência ao fogo para áreas afetadas pelo fogo - a capacidade de adaptar um produto moderno ao que precisamos para o futuro na habitação e na construção de um mercado imobiliário mais saudável é espantosa.

Disse Stuart Miller, presidente e codiretor-executivo da Lennar.

Por sua vez, Jason Ballard, diretor-executivo da ICON, disse que "a verdade está no terreno, não no laboratório", ressalvando que "todas as aprendizagens sobre esta tecnologia têm de ser feitas em grande escala".

Segundo o diretor-executivo da ICON, a empresa teve de trabalhar proximamente com a Lennar, "provavelmente os melhores construtores em escala do mundo", desde a colocação de fundações até à impressão de paredes, instalação de sistemas interiores e adição de coberturas.

Veja o interior de uma casa impressa em 3D!

As casas têm todas as comodidades de uma casa construída de forma convencional e estão disponíveis em modelos de dois e três quartos. Os preços começam nos cerca de 400.000 dólares.

A CNBC falou com Holly Feekings e o seu marido, ambos reformados, e habitantes de uma das casas do bairro impresso em 3D há cerca de um ano.

Segundo ela, a melhor parte de viver na casa impressa é a conta da eletricidade: apenas 26 dólares, em fevereiro, por exemplo. Isto, porque o betão retém a temperatura, o calor ou o ar frio, melhor do que a sua anterior casa colonial padrão.

Além disso, o casal aprecia a durabilidade da casa: "Sinto-me mais segura nesta casa do que em qualquer outra casa em que já vivi, porque está tão bem construída que não vai arder".

Entretanto, Stuart Miller disse que a Lennar está a planear o seu segundo bairro impresso em 3D, no Texas, com a ICON, com cerca de 200 casas.

As duas empresas preveem que o segundo bairro custará ainda menos a construir, tendo em conta o conhecimento que reuniram aquando da construção do primeiro - cujo custo foi mais elevado do que o previsto, pelos problemas que foram encontrando.

Relativamente à tensão entre os EUA e os parceiros comerciais, Ballard afirmou que todo o betão que a sua empresa utiliza tem origem nos Estados Unidos.