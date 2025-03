Windows tem um problema com algumas impressoras e que pode sair caro

Há um novo problema para a Microsoft resolver. Algumas impressoras ligadas via USB a PCs com Windows estão a imprimir páginas com caracteres aparentemente aleatórios. A Microsoft admitiu que se trata de um bug e prepara uma solução.

Do que tem sido descrito, este é um bug estranho. Em fevereiro, os utilizadores relataram que o Windows apresenta um comportamento estranho com determinadas impressoras. Em vez de imprimir uma página normal, as máquinas estavam a imprimir texto aleatório e comandos de rede.

A quem isso aconteceu, há boas notícias agora. Podem parar de procurar uma solução e reinstalar os controladores da impressora. A Microsoft teve a situação em consideração e confirma que se trata de um bug na sua plataforma de suporte. O problema decorre de uma recente atualização do Windows 11 no canal de pré-visualização.

O bug afeta as impressoras ligadas via USB que funcionam com funcionalidades de impressão USB e sem fios. Mais concretamente, a Microsoft explica que o problema envolve o spooler de impressão, o pequeno programa que gere a fila de impressão. Este “envia mensagens […] para a impressora, o que resulta na impressão de texto inesperado”.

A Microsoft informa que se o texto impresso começar por “POST /ipp/print HTTP/1.1”, foi provavelmente afetado. Outro esclarecimento revela que o problema “tende a ocorrer com maior frequência quando a impressora é ligada ou reconectada ao dispositivo após ser desligada”. Várias versões do Windows 11 são afetadas, incluindo as atualizações versão 23H2 e versão 22H2. O Windows 10 na sua versão 22H2 também.

A Microsoft prepara uma atualização para corrigir o problema. Entretanto, gerou-se uma solução técnica que pode ser usada. Esta é uma atualização bastante especial chamada KIR (Known Issue Rollback), que corrige um problema específico revertendo a máquina para uma atualização anterior.

Quem estiver a utilizar uma máquina que não faz parte de uma rede empresarial, não precisa de fazer nada específico, a atualização KIR será adicionada automaticamente pela Microsoft. Pode ser necessário reiniciar a máquina. Os utilizadores com uma versão Pro podem aplicar a atualização utilizando a Política de Grupo, um processo explicado em detalhe no site da Microsoft.