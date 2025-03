AirPods poderão receber uma funcionalidade muito útil para os viajantes

A Apple estará a trabalhar numa nova funcionalidade para os seus AirPods, que agradará particularmente aos utilizadores que viajam com frequência. Curiosamente, os Pixel Buds possuem, há vários anos, um recurso muito semelhante.

Os AirPods são um dos produtos mais populares da Apple, pelo que a empresa procura melhorá-los, integrando novidades que agradem e fidelizem (ainda mais) os utilizadores.

Em mais uma atualização, os AirPods deverão, em breve, ser capazes de traduzir conversas pessoais em tempo real. A notícia foi adiantada pela Bloomberg, que citou fontes familiarizadas com o assunto.

O recurso deverá ser incluído numa atualização de software dos AirPods definida para ser lançada ainda este ano, a par do iOS 19, assim que a próxima versão do sistema operativo da Apple for lançada.

Embora a empresa de Cupertino não tenha anunciado oficialmente a funcionalidade, pessoas com conhecimento do projeto partilharam detalhes sobre o seu desenvolvimento.

Das informações divulgadas, espera-se que o sistema funcione da seguinte forma:

🧏 Se um falante de português estiver a ouvir alguém a falar inglês, o iPhone traduzirá a conversa e reproduzirá a versão portuguesa através dos AirPods. Da mesma forma, as palavras do falante de português serão convertidas para inglês e reproduzidas através do iPhone.

Curiosamente, a funcionalidade de tradução em tempo real por via de auriculares já é oferecida pelos Pixel Buds da Google, equipados com este recurso há vários anos.